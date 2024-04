Acquista su Amazon lo smartwatch IP68 oggi a 32 EURO

Chi si sta approcciando al mondo degli smartwatch, deve assolutamente valutare la grande opportunità che oggi Amazon rende disponibile: un orologio dotato di tutte le funzionalità. Il prodotto oggi in sconto del 56% garantisce un’esperienza ottimale e di alto profilo anche per i più esigenti.

Questo smartwatch, che vanta un ampio display e tutti i tipi di feature legate al monitoraggio della salute, beneficia anche di un ulteriore sconto del 18% al check out. Chi vuole dunque divertirsi avendo al polso un bell’orologio smart di ultima generazione, può spendere anche poco.

Il punto di forza di questo smartwatch adatto sia per uomini che per donne, è il suo design, estremamente leggero e adatto a tutti i tipi di abbigliamento. I due sconti presenti garantiscono un prezzo finale di soli 32,99 € con spedizione in 24 ore e con due anni di garanzia.

Lo smartwatch ideale per tutti: ha display ampio e monitoraggio del sonno

L’ampio display da 1,85″ favorisce la visualizzazione di ogni informazione, ovviamente oltre all’orario che è quella principale. Si possono impostare dei quadranti in cui selezionare determinate infografiche, come quella relativa ai passi o magari alle calorie bruciate.

È disponibile il monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24 con i report dettagliati da vedere nell’applicazione ufficiale dedicata ad Android. Oltre a questa informazioni però c’è anche la possibilità di monitorare la quantità di ossigeno nel sangue o le varie fasi del sonno.

Lo smartwatch offre anche l’opportunità di ricevere chiamate e messaggi con le notifiche che provvederanno a segnalarli. È anche impermeabile ed è questo il suo vero punto di forza: può essere utilizzato anche al mare oltre che per monitorare tutte le altre attività fisiche.

Il prezzo del dispositivo oggi è di 32,99 € grazie ai due sconti che si sommano insieme. La spedizione avviene in sole 24 ore e gratis.