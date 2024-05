Tablet Android a 79,99€ con il DOPPIO SCONTO Amazon

Oggi è uno di quei giorni in cui c’è la possibilità di spendere poco per un device di tutto rispetto. Su Amazon, utilizzando il codice 9IZLEGF5 (50%) e poi applicando il coupon di 50€, si acquista a soli 79,99 euro il Blackview Tab 30, un tablet Android con design full screen, 6GB di RAM e doppia fotocamera. E in dotazione c’è anche una tastiera con trackpad.

Il tablet Android di Blackview offre tanto e costa poco!

Il Blackview Tab 30 WiFi è un tablet entry-level che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Con il suo ampio display da 10,1 pollici, un processore quad-core, 6GB di RAM e 64GB di storage espandibile, è un’ottima scelta per chi cerca un tablet per attività basilari come la navigazione web, lo streaming di contenuti multimediali e l’utilizzo di app di social media.

Il device ha un design semplice e sobrio, con un corpo in plastica. Il tablet è leggero e sottile, rendendolo comodo da tenere in mano per lunghi periodi di tempo. Il display da 10,1 pollici ha una risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel) che offre immagini nitide e colori vivaci. Non è il display più luminoso sul mercato, ma è comunque sufficiente per un uso interno.

Il tablet Android di Blackview è alimentato da un processore quad-core Allwinner A133P, sufficiente per le attività basilari. Il tablet ha 2GB di RAM, che possono essere espansi fino a 6GB grazie alla tecnologie Memory Expansion. Lo storage interno è di 64GB, ma può anche essere espanso tramite microSD.

Il Blackview Tab 30 WiFi ha una fotocamera posteriore da 5MP e una fotocamera anteriore da 2MP. La batteria, infine, è da 5100mAh e offre una buona autonomia.