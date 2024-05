Le dimensioni sono generose: non è come essere al cinema, ma quasi. Di cosa si parla? Dello smart TV LG QNED da 75″ con risoluzione 4K, un televisore top di gamma che garantisce esperienze immersive con qualsiasi tipo di contenuto. Dal film alla serie TV, dalla partita della squadra del cuore ad un concerto. Il suo prezzo di listino supera i 1.100 euro, ma oggi c’è una bella notizia: con lo sconto Amazon di 210 euro, la cifra da investire passa a 894 euro, spedizione compresa.

È una somma importante, ma assolutamente conveniente per prodotto top di gamma di questa caratura.

Smart TV LG QNED 4K da 75”, per godersi tutto senza compromessi, anche i videogiochi

Combinando la potenza della tecnologia Quantum Dot con l’innovazione NanoCell, questo smart TV offre un’esperienza visiva eccezionale. Come già suggerito, le dimensioni sono generose: con un display da 75 pollici, il televisore LG si colloca come protagonista assoluto del soggiorno, pronto a catturare l’attenzione di tutti con immagini vivide e colori realistici.

Grande ruolo ha la tecnologia Quantum Dot, che sfrutta minuscoli nanocristalli per generare un’ampia gamma di colori saturi e brillanti. Questa, combinato con la tecnologia NanoCell, che filtra le impurità per colori più puri e precisi, garantisce una qualità d’immagine superiore, ideale per godersi film, serie TV e videogiochi al massimo livello.

Il processore α5 Gen6 di ultima generazione è il cuore di questo televisore, ottimizzando le immagini e il sonoro in tempo reale per un’esperienza visiva e uditiva ottimale. L’intelligenza artificiale analizza i contenuti in riproduzione e regola automaticamente le impostazioni per ottenere la migliore resa possibile, adattandosi ad ogni genere di programma.

La compatibilità con HDR10 assicura contrasti profondi e neri intensi, e per gli amanti della sala, lo smart TV LG supporta Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, tecnologie che offrono un’esperienza immersiva come al cinema. Il QNED 75”, poi, è perfetto anche per i gamer. La modalità Game Optimizer riduce il lag input, garantendo una risposta immediata ai comandi

Infine, il sistema operativo webOS 23 offre un’interfaccia intuitiva e ricca di app per accedere a una vasta gamma di contenuti streaming, come Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube. Inoltre, è possibile controllare il TV con la voce grazie all’assistente integrata Alexa.