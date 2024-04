Acquisti gratis su Amazon: Credem Link ti offre 100 euro in buoni

Non sarebbe bello fare acquisti gratis su Amazon? Se ti stai chiedendo come, ti indichiamo noi la via: Credem Link. Infatti, con l’attuale promozione, puoi ottenere fino a 100€ in buoni regalo semplicemente aprendo un conto corrente online e utilizzando la carta di debito associata per i tuoi acquisti.

Credem Link: acquisti gratis su Amazon con questo conto un conto completo

Credem Link non è soltanto conveniente perché ti offre questa grande possibilità. La gestione del tuo denaro è molto pratica e conveniente, visto che il canone è a 0 euro.

Inoltre, hai a disposizione due carte per effettuare acquisti online e in negozio: la carta di debito internazionale Mastercard a canone gratuito per il primo anno (poi 1,50€ al mese) e la carta nazionale Pagobancomat a canone gratuito per sempre.

Come tutte le banche moderne, Credem Link è completamente gestibile dall’app Credem oppure dall’Home Banking.

Come dicevamo, l’apertura del conto conviene ancora di più perché mette a disposizione la possibilità, entro il 30 aprile, di ottenere fino a 100 euro in buoni Amazon. Come? Devi utilizzare il codice promozionale CREDEM100 durante la procedura. Per farlo, ti occorre un documento d’identità o lo Spid.

Oltre ai numerosi vantaggi già elencati, con Credem Link puoi scegliere la tipologia di consulenza che più ti aggrada. Ci riferiamo alla consulenza da remoto oppure direttamente in filiale. Ecco la ciliegina finale: il Conto Deposito Più, che offre il tasso di interesse del 4% annuo lordo per i primi 6 mesi.

Insomma, un conto online davvero completo sotto tutti i punti di vista. Se ancora sei indeciso, pensa a queste due cose: possibilità di fare acquisti gratis su Amazon e di far crescere i tuoi risparmi. Ricorda che manca poco alla scadenza della promo. Non ti fanno gola i 100 euro in buoni? Se è così, apri il conto subito!