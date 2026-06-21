Addio a Bobby Prince, il musicista che ha segnato Doom e Wolfenstein

La storia dei videogiochi perde una delle figure che ne hanno definito l’identità sonora.

Bobby Prince, nome d’arte di Robert Caskin Prince III, è morto il 16 giugno 2026 all’età di 81 anni. Il suo nome resta indissolubilmente legato a titoli che hanno segnato un’epoca: Doom, Doom II e Wolfenstein 3D, produzioni che nei primi anni Novanta hanno trasformato il mercato e contribuito alla nascita del moderno sparatutto in prima persona.

Un percorso professionale insolito il suo: veterano del Vietnam, poi consulente e avvocato, entrò nel settore videoludico solo all’inizio degli anni Novanta, portandosi dietro una solida esperienza musicale e una profonda conoscenza delle tecnologie MIDI.

Dalle prime collaborazioni alla rivoluzione di Doom

L’arrivo di Prince nel settore coincise con una fase di profonda evoluzione tecnologica. Lavorando prima con Apogee Software e poi con id Software, contribuì alle colonne sonore di Commander Keen, Catacomb 3-D e Wolfenstein 3D, dimostrando che anche le limitazioni delle schede sonore dell’epoca potevano trasformarsi in uno stile riconoscibile.

Il contributo più celebre arrivò nel 1993 con il già citato Doom: la colonna sonora combinava sonorità metal, ritmi aggressivi e strutture melodiche pensate per accompagnare combattimenti frenetici. Brani come At Doom’s Gate sono diventati parte integrante della cultura videoludica. Le composizioni sfruttavano il formato MIDI per adattarsi alle diverse configurazioni hardware, con influenze dichiarate da Metallica, Judas Priest e Diamond Head.

Un’identità sonora immediata e brutale, che avrebbe influenzato generazioni di compositori negli anni seguenti. La carriera di Prince non si esaurisce però nei titoli id Software: lavorò anche a Rise of the Triad, Blake Stone, Bio Menace e Duke Nukem 3D, contribuendo a definire il linguaggio sonoro degli sparatutto PC per l’intero decennio.

Il riconoscimento della Library of Congress e i tributi del settore

Nel 2026 la colonna sonora originale di Doom è stata selezionata per la conservazione nel National Recording Registry della Library of Congress, archivio dedicato alle registrazioni considerate culturalmente, storicamente o artisticamente significative.

Un risultato straordinario per una soundtrack nata in un’epoca in cui la musica videoludica riceveva raramente l’attenzione riservata a cinema e televisione. Dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa, numerosi protagonisti del settore hanno espresso cordoglio: il compositore Lee Jackson lo ha ricordato come insegnante e mentore, Tom Hall di id Software ha sottolineato il valore della sua eredità artistica, Romero Games ha pubblicato un messaggio ufficiale di omaggio.

Le reazioni della comunità online testimoniano quanto le sue composizioni restino radicate nella memoria collettiva. Ogni volta che un giocatore avvia Doom o Wolfenstein 3D, la musica di Prince continua a vivere: non ha solo accompagnato l’evoluzione degli sparatutto in prima persona, ne ha costruito l’identità sonora.