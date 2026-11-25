Abbandonare Microsoft Exchange senza costringere i dipendenti a cambiare il programma di posta elettronica è una prospettiva interessante per molte organizzazioni.

È proprio su questa possibilità che punta Stalwart, un progetto open source dedicato alla gestione della posta aziendale. La sua evoluzione introduce una compatibilità pensata per chi desidera mantenere Outlook come strumento di lavoro, affidandosi però a un’infrastruttura alternativa.

L’obiettivo è ridurre le difficoltà che accompagnano la migrazione verso un altro server, soprattutto quando l’ambiente aziendale dipende da funzionalità consolidate. La proposta merita attenzione perché affronta un ostacolo concreto: separare la scelta del servizio di posta da quella del software utilizzato quotidianamente.

Come funziona l’alternativa open source a Exchange

La novità riguarda Stalwart 1.2.0, che introduce il supporto nativo ai protocolli utilizzati dai client Microsoft per comunicare con Exchange.

Tra questi figurano MAPI over HTTP, Exchange Web Services (EWS), Exchange ActiveSync e Autodiscover. Grazie a questa implementazione, Outlook classico può collegarsi al server alternativo mantenendo una parte importante dell’esperienza a cui gli utenti sono abituati.

La compatibilità non riguarda soltanto la ricezione dei messaggi. La piattaforma supporta anche la sincronizzazione del calendario e dei contatti, oltre alla gestione delle caselle condivise e alla delega degli appuntamenti. Si tratta di caratteristiche importanti per le aziende che organizzano il lavoro attraverso account centralizzati.

Un elemento significativo della proposta riguarda la distribuzione. Stalwart Labs ha incluso il supporto nella Community Edition gratuita, senza riservarlo agli abbonamenti Enterprise. Gli amministratori devono però attivare manualmente le funzionalità interessate, seguendo le indicazioni della documentazione ufficiale. La disponibilità del codice aperto offre inoltre alle organizzazioni una maggiore libertà nella valutazione dell’infrastruttura da adottare.

I limiti da conoscere prima della migrazione

Non tutto, però, è compatibile con la nuova soluzione. Il nuovo Outlook per Windows non supporta i server Exchange locali e, di conseguenza, non può essere utilizzato con Stalwart.

Per mantenere questa configurazione occorre quindi continuare a utilizzare il client classico. La distinzione è importante perché le due applicazioni, pur condividendo il marchio Microsoft, hanno modalità di funzionamento differenti.

Esistono anche alcune differenze rispetto a un’installazione completa di Exchange. Tra le funzionalità non disponibili figurano le cartelle pubbliche e le caselle di archivio. Mancano inoltre alcuni strumenti amministrativi legati alla gestione dei dispositivi mobili, tra cui la cancellazione remota dei dati.

La scelta di Stalwart ha una prospettiva che va oltre la semplice sostituzione tecnologica. Il progetto considera la compatibilità con Microsoft un passaggio verso un ecosistema basato su standard aperti, nel quale le aziende possano decidere con maggiore autonomia il proprio futuro digitale. La vera sfida sarà conquistare la fiducia degli amministratori, chiamati a valutare quanto questa libertà possa tradursi in un vantaggio concreto per la propria organizzazione.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale di Stalwart.