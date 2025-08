Addio a Windows 11 SE: Microsoft spegne (di nuovo) il sogno di sfidare ChromeOS nelle scuole

Mentre l’attenzione è rivolta al termine del supporto di Windows 10 e alla corsa agli aggiornamenti di sicurezza fino ad ottobre 2026, Microsoft ha messo fine, quasi sottotraccia, a quello che potremmo definire come uno dei (tanti) suoi esperimenti: Windows 11 SE, ovvero l’edizione del sistema operativo destinata ai dispositivi low-cost per il mondo dell’istruzione.

Cos’è Windows 11 SE? Un sistema “semplificato” per la scuola

Presentato a novembre 2021 insieme al Surface Laptop SE, Windows 11 SE è una versione modificata e limitata del sistema operativo principale. Rivolto prevalentemente alle scuole e ai dispositivi economici, si proponeva come alternativa semplificata e controllabile da parte degli amministratori IT, nel tentativo di contrastare la crescente adozione di ChromeOS nel settore education.

Tra le caratteristiche distintive di Windows 11 SE:

Mancanza di Microsoft Store, Widget e Snap Layout.

Gestione delle app centralizzata: possibilità di usare solo applicazioni approvate dagli amministratori (in realtà abbiamo visto come si potessero avviare file eseguibili da Windows 11 SE).

Le finestre si aprono solo in modalità a schermo intero, per evitare distrazioni.

I documenti sono salvati per impostazione predefinita su OneDrive, in ottica cloud-first.

Interfaccia semplificata, pensata per studenti, con sfondi esclusivi e “adesivi” personalizzabili.

Windows 11 SE, tuttavia, non ha mai guadagnato quote di mercato degne di nota. Il Surface Laptop SE è rimasto praticamente l’unico dispositivo a installare nativamente questa particolare edizione di Windows 11. Inoltre, Microsoft non ha mai pubblicato una versione aggiornata né una roadmap chiara per l’evoluzione del progetto.

Il tramonto di Windows 11 SE: fine del supporto già fissata

Secondo il documento aggiornato da Microsoft, Windows 11 SE non riceverà l’aggiornamento 25H2, previsto per le altre edizioni di Windows 11. La versione 24H2, quindi, sarà l’ultima supportata.

Microsoft non rilascerà aggiornamenti di funzionalità successivi a Windows 11 SE, versione 24H2. Il supporto per Windows 11 SE – inclusi aggiornamenti software, assistenza tecnica e patch di sicurezza – terminerà ad ottobre 2026.

Ciò implica che:

Non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza né nuove funzionalità.

né nuove funzionalità. L’assistenza tecnica sarà interrotta.

L’uso prolungato di dispositivi con Windows 11 SE potrà comportare rischi per la sicurezza e la conformità normativa, soprattutto in ambito scolastico.

Curiosamente, il Surface Laptop SE gode di un ciclo di vita ufficiale di sei anni, con fine supporto fissato per gennaio 2028. Tuttavia, questo non implica aggiornamenti al sistema operativo sottostante.

Da Windows 10 S a Windows 11 SE: il difficile rapporto di Microsoft con l’education

Windows 11 SE è solo l’ultimo tentativo fallito di Microsoft di ritagliarsi uno spazio nel mercato dei dispositivi scolastici a basso costo, storicamente dominato da Google con i Chromebook.

Già con Windows 10 S, Microsoft aveva cercato di proporre un sistema sicuro, veloce e “chiuso” per la scuola, ma aveva incontrato forti critiche per le sue limitazioni.

Windows 11 SE ha cercato di correggere il tiro puntando su una maggiore integrazione con il cloud e su una gestione semplificata, ma senza una reale varietà di hardware e con scarsa promozione, il sistema non ha mai preso piede.

In definitiva, Windows 11 SE si spegne senza lasciare eredi diretti, confermando una volta di più che il mercato education richiede soluzioni agili, aperte, ben integrate e soprattutto economicamente sostenibili.