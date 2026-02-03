Addio ad Adobe Animate: il software di animazione 2D chiude i battenti

La notizia ha scosso l’intero settore creativo: dopo oltre venticinque anni di onorato servizio, Adobe Animate chiuderà i battenti nel 2026.

Un software che ha segnato la storia dell’animazione 2D, contribuendo in modo determinante allo sviluppo di pipeline professionali e didattiche, si avvia verso la sua definitiva dismissione. Una scelta che riflette la nuova direzione strategica di Adobe, sempre più orientata verso l’Intelligenza Artificiale e verso strumenti in grado di automatizzare e velocizzare i processi creativi. Tuttavia, questa decisione sta già generando preoccupazione e incertezza tra animatori, game developer, scuole e studi indipendenti, che si trovano a dover ripensare le proprie abitudini e flussi di lavoro consolidati.

Il piano di dismissione, comunicato ufficialmente dall’azienda, prevede una roadmap precisa: gli utenti enterprise potranno continuare a utilizzare il software e a ricevere supporto tecnico fino al 1° marzo 2029, mentre per la maggior parte degli utenti la deadline sarà il 1° marzo 2027. Dopo queste date, Adobe Animate non sarà più accessibile tramite Creative Cloud Pro e non riceverà ulteriori aggiornamenti. Si tratta di una tempistica che lascia spazio a una transizione graduale, ma che non attenua il senso di perdita avvertito dalla community.

La dolorosa scelta di Adobe

L’annuncio ha suscitato un’ondata di reazioni amare sui social e nei forum di settore. In particolare, molti professionisti sottolineano come Adobe Animate fosse uno strumento unico nel suo genere, capace di coniugare una gestione vettoriale raffinata, una timeline intuitiva e una perfetta integrazione con i flussi web.

Caratteristiche che difficilmente trovano riscontro in altri software, specie tra quelli più accessibili. La richiesta più ricorrente tra gli utenti è che Adobe prenda in considerazione la possibilità di rilasciare il codice in modalità open source, in modo da non disperdere il patrimonio di progetti, conoscenze e workflow sviluppati nel corso degli anni.

In risposta alle preoccupazioni, Adobe suggerisce di orientarsi verso soluzioni interne alternative come After Effects, particolarmente adatto per animazioni complesse basate su fotogrammi chiave, e Adobe Express, pensato per la creazione rapida di effetti su grafiche e testi. Tuttavia, la transizione non è priva di ostacoli: After Effects non è in grado di replicare la velocità e la flessibilità del flusso vettoriale di Adobe Animate, mentre l’abbandono dei formati storici del software comporta costi di migrazione e riqualificazione del personale non indifferenti, soprattutto per i team di sviluppo di videogiochi e per le scuole.

La reazione della community

La comunità si interroga quindi sul futuro dell’animazione 2D in un contesto dominato da grandi aziende che puntano tutto su AI e automazione.

Per alcuni osservatori, la scelta di Adobe riflette una tendenza globale, in cui l’innovazione tecnologica spinge verso la razionalizzazione dei prodotti e la concentrazione delle risorse su soluzioni più automatizzate. Altri, invece, vedono in questa decisione un rischio concreto per i segmenti di nicchia — come scuole, piccoli studi e animatori indipendenti — che potrebbero non trovare alternative all’altezza, né dal punto di vista delle funzionalità né da quello dei costi.

Il periodo di transizione fino al 2027 offre però un’opportunità per pianificare con attenzione il cambiamento. Gli esperti suggeriscono di eseguire backup completi dei progetti, documentare i workflow attuali e iniziare fin da subito a esplorare alternative, sia commerciali sia open source. In quest’ottica, le community di sviluppatori e utenti potrebbero giocare un ruolo chiave, collaborando alla creazione di strumenti di conversione degli asset e favorendo la nascita di nuove piattaforme in grado di raccogliere l’eredità di Adobe Animate.