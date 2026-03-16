Adobe: multa da 131 milioni di euro per abbonamenti difficili da annullare

Il colosso del software Adobe finisce sotto i riflettori delle autorità statunitensi: una multa da 150 milioni di dollari (circa 131 milioni di euro) a causa un sistema di cancellazione degli abbonamenti ritenuto volutamente poco trasparente sono al centro di un accordo che segna un punto di svolta nel panorama delle subscription digitali.

La vicenda, che coinvolge direttamente il DOJ (Department of Justice) e la FTC (Federal Trade Commission), pone l’accento su pratiche commerciali giudicate opache e penalizzanti per gli utenti.

Tutto ha inizio nel giugno 2024, quando le autorità federali avviano un’indagine focalizzata sui piani “annual paid monthly” di Adobe. Questi abbonamenti, presentati come vantaggiosi grazie a tariffe ridotte, celavano però un’insidia: chi decideva di interrompere anticipatamente il servizio si trovava a dover pagare una penale che poteva arrivare fino al 50% delle somme ancora dovute. Una cifra significativa, spesso non adeguatamente comunicata agli utenti.

Ma la questione più controversa riguarda il percorso di cancellazione degli abbonamenti. Secondo la denuncia, Adobe avrebbe deliberatamente complicato la procedura, introducendo passaggi multipli, avvisi dissuasivi e offerte alternative pensate per trattenere l’utente. Un approccio che si scontra frontalmente con quanto previsto dalla Restore Online Shoppers Confidence Act, la normativa federale che impone chiarezza e semplicità nelle modalità di recesso dai servizi digitali.

Adobe e le cancellazioni degli abbonamenti

L’intesa raggiunta tra Adobe e le autorità prevede due elementi principali: una sanzione amministrativa di 75 milioni di dollari e ulteriori 75 milioni in servizi gratuiti destinati agli utenti danneggiati. Il piano di risarcimento sarà attivato dopo la ratifica dell’accordo da parte del tribunale competente; solo allora Adobe comunicherà direttamente con i beneficiari, fornendo dettagli su criteri di selezione e modalità di accesso ai servizi compensativi.

Non meno rilevante è la scelta dell’azienda di non riconoscere formalmente le responsabilità contestate. Pur negando le accuse, Adobe ha dichiarato di voler evitare un lungo contenzioso, preferendo una soluzione che consenta di voltare pagina. Nel frattempo, l’azienda rivendica gli sforzi fatti negli ultimi anni per migliorare la trasparenza delle proprie offerte e semplificare le procedure di cancellazione, ribadendo la legittimità dei piani annuali vincolati, purché le condizioni siano esplicitate in modo inequivocabile.

La vicenda Adobe non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un trend regolatorio che mira a rendere più sicuro e trasparente il mondo delle subscription. L’esplosione degli abbonamenti digitali, dal software professionale ai contenuti multimediali, ha portato con sé nuove sfide: costi nascosti, iter di disdetta tortuosi, addebiti inattesi. Il caso offre una lezione chiara: per i consumatori è fondamentale leggere attentamente le condizioni contrattuali, soprattutto quando si tratta di offerte scontate con vincoli temporali.

Le autorità di controllo, come DOJ e FTC, si stanno dimostrando sempre più attente a tutelare i diritti degli utenti, intervenendo in modo deciso contro pratiche commerciali poco trasparenti. Per le imprese, invece, la trasparenza nei costi e la semplicità nelle procedure di cancellazione non sono più semplici strategie commerciali, ma veri e propri obblighi normativi. La violazione di tali principi comporta non solo sanzioni economiche, ma anche un impatto negativo sulla reputazione aziendale.