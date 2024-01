Aggiornamenti facili con Norton Driver Updater a prezzi accessibili

Mantenere i driver del proprio PC aggiornati è importante per ottenere le massime prestazioni, sia dal punto di vista audio che grafico. Negli ultimi tempi però, con la diffusione dei dispositivi mobili e gli aggiornamenti automatici delle app, c’è un’attenzione sempre minore nei confronti di questa pratica. Ed è un peccato, visto che basterebbe dedicare anche solo dieci minuti del proprio tempo libero per conservare intatte, o perfino migliorare, le performance del proprio computer, anziché acquistarne uno nuovo dopo i primi rallentamenti.

Uno strumento valido, che può essere di grande aiuto a tante persone che non hanno tempo o voglia di stare dietro alle questioni tecniche del PC, è Norton Driver Updater, in grado di aggiornare i driver di ciascun computer scaricandoli da un database di oltre 50 milioni di driver esenti da malware. La licenza annuale costa 54,99 euro all’anno e consente di potenziare e mantenere come nuovi fino a un massimo di 10 PC.

Il tool Norton Driver Updater esegue la scansione automatica degli aggiornamenti dei driver, suggerendoti di installarli non appena viene trovata una nuova versione. La scansione riguarda gli aggiornamenti di tutti i driver presenti nel PC, siano essi obsoleti, vulnerabili o danneggiati. Inoltre, la procedura d’installazione proposta dallo strumento di Norton è alla portata di chiunque, dato che richiede pochi semplici clic.

A questo proposito, Norton Driver Updater invia in automatico all’utente del computer una notifica qualora rilevi dei driver vulnerabili. Così facendo dà modo al proprietario del dispositivo di eseguire subito l’aggiornamento e mettere il PC al riparo da possibili conseguenze negative.

I driver da installare provengono da un database privo di malware. Un risultato non così scontato come uno potrebbe pensare, con Norton che esegue un attento processo di scansione antivirus su ogni singolo driver presente all’interno del suo database.

Sempre grazie a Norton Driver Updater, ottieni driver 100% compatibili, sulla base della configurazione del tuo personal computer e la versione del sistema operativo in uso.

Un altro vantaggio da segnalare è la possibilità di tornare alla versione del driver installata in precedenza, qualora l’ultimo aggiornamento causi dei problemi o una riduzione delle prestazioni. Qualora ci sia un problema che non riesci a risolvere, hai l’opportunità di richiedere aiuto all’assistenza.

L’utilizzo di Norton Driver Updater consente di ridurre al minimo i rischi di arresti anomali, schermate blu di errore e blocchi dei PC Windows, spesso e volentieri causati da driver difettosi. Allo stesso modo, permette di ottenere una migliore stabilità del sistema operativo, con un minor numero di bug relativo a stampanti, grafica, audio e connessione Wi-Fi.

Un altro motivo per cui scegliere la soluzione di Norton è la possibilità di ridurre in maniera sensibile i rischi per la sicurezza legati all’utilizzo di driver vulnerabili, grazie alla ricezione di puntuali notifiche e l’aggiornamento immediato da un database esente da malware. In questo modo terrai lontani i malintenzionati e proteggerai al meglio i tuoi dati personali.

Inoltre, l’aggiornamento costante dei driver di grafica e audio consente di migliorare in maniera esponenziale le prestazioni dei driver di grafica e audio, offrendoti così un’esperienza multimediale di gran lunga superiore rispetto al passato.

Licenza annuale a 54,99 euro

Un anno di Norton Driver Updater è in vendita a soli 54,99 euro. La licenza di 12 mesi ti consente di usare lo strumento di Norton su un massimo di 10 PC. È compatibile su PC con a bordo Windows 11, 10, 8/8.1 e 7, e che montano una memoria di almeno 1 GB (per 32 bit) o 2 GB (per 64 bit) più un processore Intel Pentium 4 o AMD Athlon.

