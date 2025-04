L’introduzione dell’intelligenza artificiale (AI) nel settore energetico sta trasformando radicalmente la gestione delle centrali nucleari, migliorando sicurezza, efficienza e ottimizzazione delle risorse. Un nuovo esempio di questa rivoluzione tecnologica, dopo quello della centrale nucleare di Diablo Canyon in California, è rappresentato dal sistema PRO-AID (Parameter-Free Reasoning Operator for Automated Identification and Diagnosis), sviluppato dall’Argonne National Laboratory sotto la supervisione del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

Cos’è PRO-AID e a cosa serve

PRO-AID utilizza l’AI generativa per eseguire il monitoraggio nucleare in tempo reale, garantendo aggiornamenti costanti e dettagliati agli operatori delle centrali. Grazie all’elaborazione matematica avanzata, è in grado di analizzare grandi volumi di dati complessi, fornendo una visione completa delle prestazioni dell’impianto e identificando tempestivamente eventuali anomalie.

Questo strumento è pensato per essere implementato sia in impianti di nuova costruzione sia in strutture più datate, rispondendo alle diverse esigenze del settore.

Un aspetto chiave di PRO-AID è la capacità di svolgere compiti operativi di routine, una funzione che si rivela cruciale in un contesto in cui molti tecnici specializzati si avviano verso la pensione.

Secondo Richard Vilim, ingegnere nucleare senior presso l’Argonne National Laboratory, questa caratteristica permette di mantenere elevati standard di efficienza operativa, nonostante la riduzione del personale qualificato. Tuttavia, l’automazione avanzata solleva anche interrogativi sul futuro dell’occupazione nel settore.

AI e nucleare: una storia appena iniziata

Le potenzialità di questa tecnologia non si limitano alla sicurezza. PRO-AID promette anche di ridurre significativamente i costi gestionali, offrendo un supporto prezioso agli operatori del settore.

Con l’adozione di PRO-AID, l’industria nucleare entra definitivamente nell’era dell’AI, dimostrando come l’integrazione delle tecnologie più avanzate possa contribuire a rendere più sicuro ed efficiente un settore energetico rischiosissimo per definizione.