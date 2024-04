AirPods 3ª Gen: a QUESTO prezzo non devi farteli sfuggire

Stai cercando gli auricolari Bluetooth da abbinare al tuo iPhone (ma anche iPad e Mac)? Oggi è il tuo giorno fortunato perché gli AirPods di 3ª generazione con custodia Lightning sono in offerta a soli 169,99 euro su Amazon, spedizione compresa. Non è il minimo storico ma siamo molto vicini, quindi perché non approfittarne?

Gli AirPods di 3ª generazione con Audio Spaziale si collegano in un istante al tuo iPhone

Dal momento che non tutti conoscono la filosofia di Apple, non è superfluo sottolineare che anche questi auricolari Bluetooth si inseriscono alla perfezione nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino. In particolare, si abbinano ad iPhone, iPad e Mac in un lampo: basta un semplice gesto (quello dell’apertura del case) per abbinare gli auricolari ai device appena citati per dare il via all’ascolto.

Esteticamente, prendono in prestito il design dagli AirPods Pro. Mancano però i due copriauricolari in silicone, e questo – per alcuni utenti – è da considerarsi un punto a favore. La custodia di ricarica (Lightning in questo caso) vanta un form-factor più moderno rispetto a quello degli auricolari di prima e seconda generazione.

Ma a contare è anche (e soprattutto) ciò che si cela sotto la scocca in plastica degli auricolari wireless di Apple. Per l’utente finale sono infatti una goduria l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa (per un suono tridimensionale), l’equalizzazione adattiva (che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio), e il sensore di pressione per controllare musica e telefonate.

Nel lungo elenco noto anche come “scheda tecnica” figurano poi il supporto ai comandi vocali, la resistenza ad acqua e sudore, un’autonomia di 6 ore con una sola ricarica e i comandi touch tramite i sensori di pressione.