Gli AirPods di 3ª generazione sono gli auricolari Bluetooth che meritano di essere abbinati al tuo iPhone (ma anche al Mac e all’iPad). Offrono un’esperienza audio più ricca e coinvolgente, un design ergonomico e una serie di funzionalità smart di cui non potai fare più a meno.

E il costo? Solo 189 euro grazie allo sconto Amazon odierno. E considera anche che i costi di spedizioni sono pari a zero se ti abboni a Prime.

AirPods di 3ª generazione con custodia MagSafe: gli auricolari di Apple oggi costano meno di 180€

Gli AirPods di terza generazione sono auricolari Bluetooth che si sposano alla perfezione con l’ecosistema Apple e, in più in particolare, con gli iPhone. E questa è un certezza.

Si distinguono per un design compatto e leggero, realizzato in plastica resistente. La forma arrotondata e l’inclinazione ottimizzata garantiscono una vestibilità comoda e sicura, anche durante l’attività fisica. La loro resistenza all’acqua e al sudore li rende perfetti per qualsiasi condizione atmosferica.

Design a parte, gli auricolari wireless di Apple del 2021 vantano una scheda tecnica di assoluto spessore. Sono infatti una goduria per l’utente finale l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa (per un suono tridimensionale), l’equalizzazione adattiva (che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio), e il sensore di pressione per controllare musica e telefonate.

Per quanto riguarda le feature, spicca la cancellazione del rumore adattiva, che elimina i rumori esterni indesiderati permettendoti di concentrarti sulla tua musica o sulle tue chiamate. La modalità Trasparenza ti permette invece di rimanere consapevole dell’ambiente circostante senza togliere gli auricolari dalle orecchie.

E non dimentichiamo i comandi touch, utili per controllare la riproduzione di contenuti audio, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale Siri.