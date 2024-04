Se vuoi migliorare la tua postazione desktop con hardware di qualità ma hai poco spazio a disposizione, Creative ha la soluzione adatta alle tue esigenze. Gli altoparlanti Pebble Pro con USB-C, Bluetooth 5.3 e illuminazione RGB hanno una forma sferica e, pur essendo compatto, garantiscono un suono di qualità. Vuoi provarli? Oggi costano solo 55,99 euro su Amazon applicando manualmente lo sconto del 30%. I costi di spedizione sono pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

Qualità e stile: gli altoparlanti Creative Pebble Pro sono scontati del 30% su Amazon

Nonostante le dimensioni contenute, i Creative Pebble Pro offrono un’esperienza audio potente e ricca di dettagli. I driver full-range da 40 mm e i radiatori passivi down-firing producono un suono bilanciato e coinvolgente, con bassi profondi e alti cristallini. La tecnologia Clear Dialog ottimizza la riproduzione delle voci, rendendoli ideali anche per videochiamate e conferenze online.

I Creative Pebble Pro offrono diverse opzioni di connettività per adattarsi a qualsiasi dispositivo. Puoi collegarli al tuo computer tramite USB-C, oppure utilizzare la tecnologia Bluetooth 5.3 per un’esperienza wireless senza lag. Inoltre, è presente un ingresso AUX da 3,5 mm per collegare dispositivi audio non Bluetooth come smartphone o tablet.

Oltre all’illuminazione RGB personalizzabile, gli speaker di Creative offrono diverse funzionalità extra per un’esperienza di utilizzo ancora più completa.

I controlli integrati sul pannello frontale permettono di regolare il volume, attivare la modalità Bluetooth e disattivare l’illuminazione. Inoltre, è possibile utilizzare il software Creative per personalizzare ulteriormente l’esperienza audio, regolando l’equalizzatore e attivando la funzione di surround virtuale.