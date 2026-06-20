Altro colpo per Google: il Nobel dietro AlphaFold sceglie Anthropic

Uno dei nomi più influenti dell’Intelligenza Artificiale applicata alla biologia lascia Google DeepMind per approdare in Anthropic.

John Jumper, premiato con il Nobel per la Chimica nel 2024 insieme a Demis Hassabis grazie al progetto AlphaFold, è tra i movimenti più significativi dell’anno nel settore AI. La notizia arriva in una fase di competizione sempre più aggressiva tra i principali laboratori di ricerca, impegnati ad attrarre figure capaci di contribuire allo sviluppo delle future generazioni di modelli avanzati. Jumper ha trascorso quasi nove anni all’interno di Google DeepMind, diventando una delle personalità più riconoscibili della divisione scientifica.

AlphaFold e il Nobel che ha cambiato la biologia

Prima di AlphaFold, determinare la struttura tridimensionale di una proteina richiedeva spesso anni di lavoro sperimentale attraverso tecniche come la cristallografia a raggi X o la microscopia crioelettronica.

Il problema del protein folding era da decenni una delle sfide più complesse della biologia computazionale. Il team guidato da Jumper sviluppò una soluzione basata su reti neurali profonde capace di prevedere con elevata accuratezza la conformazione spaziale delle proteine partendo dalla sequenza aminoacidica. I risultati ottenuti durante la competizione CASP segnarono un punto di svolta per l’intera comunità scientifica, contribuendo all’assegnazione del Nobel per la Chimica nel 2024.

Grazie al database generato da AlphaFold, ricercatori di tutto il mondo hanno accelerato studi su malattie genetiche, progettazione di farmaci ed enzimi industriali, riducendo il numero di esperimenti necessari per validare nuove ipotesi. L’impatto pratico ha interessato laboratori farmaceutici, istituti di ricerca pubblici e aziende biotech in ogni parte del mondo.

Anthropic accelera nella corsa ai talenti AI

L’ingresso di Jumper rafforza una squadra già in rapida crescita. Solo poche settimane fa Anthropic aveva annunciato l’arrivo di Andrej Karpathy, tra i cofondatori di OpenAI ed ex responsabile AI di Tesla, inserito nel gruppo dedicato al pretraining dei modelli Claude.

Due acquisizioni di questo peso nel giro di poche settimane confermano la capacità dell’azienda di attrarre ricercatori di primo piano. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul ruolo di Jumper, ma la sua esperienza nell’intersezione tra AI e scienze naturali potrebbe aprire direzioni di sviluppo inedite per Anthropic.

La partenza da Google DeepMind arriva inoltre a pochi giorni dall’uscita di Noam Shazeer, tra gli autori dell’articolo fondativo sui Transformer e figura chiave nello sviluppo dei modelli Gemini. La sequenza di eventi evidenzia quanto sia acceso il confronto tra i laboratori che puntano alla prossima generazione di sistemi AI.

Secondo diversi analisti, realtà più focalizzate sulla ricerca possono offrire percorsi decisionali più rapidi rispetto ai grandi gruppi tecnologici, un fattore spesso determinante per chi lavora su progetti sperimentali ad alto rischio.