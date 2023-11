L’Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch per monitorare l’attività fisica e la salute, restare sempre aggiornati con notifiche in tempo reale (social, messaggi, news, chiamate in entrate) e tutte le altre attività che ci si aspetterebbe da un dispositivo di questo tipo. Lo smartwatch ha un design premium e, pur costando molto ma molto meno rispetto a dispositivi ben più blasonati, se la cava benissimo in tutte le operazioni. Quanto costa? Solo 64,90€ (spedizione compresa) grazie allo sconto Black Friday del 28%.

Amazfit GTS 2 Mini (2022) al minimo storico con il Black Friday di Amazon

Come suggerisce il nome, l’Amazfit GTS 2 Mini è una versione più compatta del GTS 2 “standard”. Attenzione però, perché non vuole che sia di qualità inferiore. Dal punto di vista del design, lo smartwatch presenta un corpo in metallo sottile e leggero, con un display AMOLED quadrato da 1,55 pollici e una risoluzione di 354×306 pixel. È dotato di un pulsante fisico sul lato destro per facilitare la navigazione nell’interfaccia.

In termini di funzionalità, l’Amazfit GTS 2 Mini offre il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno, dell’ossigeno nel sangue (SpO2), dello stress e dell’attività sportiva. Può rilevare automaticamente diversi tipi di attività come la corsa all’aperto, la camminata, il ciclismo e il nuoto grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

L’Amazfit GTS 2 Mini ti permette inoltre di ricevere notifiche di chiamate e messaggi, di gestire la riproduzione della musica e così via. Insomma, un dispositivo smart a tutti gli effetti, proprio come i più blasonati dispositivi di aziende come Apple, Samsung e Google.

Per quanto riguarda l’autonomia della batteria, l’Amazfit GTS 2 Mini offre una durata di circa 14 giorni con un uso normale, grazie alla sua batteria da 220 mAh.

Il dispositivo si collega all’app companion Amazfit tramite Bluetooth, consentendoti di visualizzare le statistiche dettagliate sull’attività, il sonno e i dati sulla salute direttamente sul tuo smartphone. Non mancano infine impostazioni e personalizzazioni per rendere davvero “tuo” questo smartwatch.

E, per concludere, c’è anche Alexa, l’assistente virtuale di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.