A detta di Amazon, tra quelli che portano la sua firma, l’Echo Studio è lo smart speaker con “il migliore audio di sempre”. E, specifiche tecniche alla mano, è davvero così. Oggi il dispositivo con Alexa è scontato del 21% e costa quindi solo 189 euro, spedizione compresa. La consegna è garantita in meno di un giorno se l’acquisto viene concluso ora.

L’Amazon Echo Studio è uno degli smart speaker più avanzati sul mercato, offrendo un’esperienza audio di alta qualità e una serie di funzioni intelligenti che lo rendono un complemento ideale per la casa smart. Con il suo design cilindrico, l’altoparlante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La parte superiore presenta un pannello con pulsanti per la regolazione del volume e la disattivazione del microfono, mentre la parte inferiore ospita il woofer da 5,25 pollici.

Il vero punto di forza dell’Echo Studio è la sua qualità audio. Cinque altoparlanti ad alta fedeltà, tra cui un tweeter da 1 pollice, tre midrange da 2 pollici e un woofer da 5,25 pollici, offrono un suono ricco e coinvolgente, con bassi profondi e medi nitidi. L’Echo Studio supporta anche Dolby Atmos e audio spaziale, creando un’esperienza sonora immersiva che ti avvolge da tutte le direzioni.

L’orecchio umano è in grado di percepire da dove proviene un suono. Echo Studio trasforma questa caratteristica propria dell’evoluzione in una rivoluzione. I cinque altoparlanti collocati in posizione strategica producono un suono che riempie la stanza, inviando al tuo orecchio diverse parti del brano da diverse direzioni. Questo ti permette di ascoltare la musica con una qualità da studio, proprio come l’ha pensata l’artista.