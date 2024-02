Se cerchi uno smartphone con un eccellente comparto fotografico e un display di una qualità assurda, allora non dovresti perdere nemmeno un secondo di troppo. Il Samsung Galaxy S23, nella versione da 256GB, oggi costa solo 729€ grazie allo sconto immediato di 310€ applicato da Amazon. E nella confezione è incluso anche il caricabatterie per la ricarica rapida, cosa che non guasta di certo.

Uno smartphone premium scontato di oltre 300€: il Samsung Galaxy S23 è lo smartphone da prendere

Esteticamente, il Galaxy S23 vanta un design elegante e raffinato, con un corpo in alluminio e vetro Gorilla Glass Victus 2. Le cornici attorno al display sono incredibilmente ridotte e offrono un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che garantisce fluidità e reattività in ogni utilizzo.

In termini di prestazioni, è uno smartphone che eccelle praticamente in tutto. I caricamenti sono fulminei, il refresh rate di 120Hz rende tutto incredibilmente fluido e in caso di videogiochi, non rallenta né si surriscalda.

A spiccare però il comparto fotografico con triplo sensore e supporto alla modalità Nightography. L’intelligenza artificiale mantiene infatti nitidi i dettagli, per foto e video di assoluta qualità anche quando c’è poca luce.

Fotocamera Ultra grandangolare da 12Mp Grandangolare da 50MP Teleobiettivo da 10MP Fotocamera frontale da 12MP



Il cuore pulsante del Galaxy S23 è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che offre prestazioni di altissimo livello e un’efficienza energetica migliorata. Il dispositivo oggi in offerta arriva con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Anche la batteria da 3.900mAh fa il suo dovere, e supporta la ricarica rapida da 25W.

Nonostante non sia dell’ultimissima generazione, lo smartphone di Samsung è un top di gamma e poterlo acquistare risparmiando oltre 300 euro non è una cosa che capita tutti i giorni.

Un altro vantaggio? Entro fino marzo, poi, riceverà anche le funzioni Galaxy AI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.