Nonostante alcune interessanti novità hardware, a spiccare della nuova gamma di smartphone Galaxy S24 di Samsung sono le funzionalità AI come la traduzione in tempo reale durante una chiamata o Cerchia per cercare. Queste sono protagoniste anche degli spot pubblicitari che si vedono in TV e sul web, a conferma della loro assoluta centralità. Ebbene, a breve potranno utilizzarle anche chi non ha uno smartphone di ultimissima generazione del gigante sudcoreano.

Entro la fine di marzo, spiega Samsung nel suo ultimo comunicato stampa, le funzioni Galaxy AI verranno estese a tutti i dispositivi della gamma S23, compreso il modello FE, e anche ai più recenti dispositivi pieghevoli (Z Fold5 e Z Flip5) e tablet (Tab S9, S9+ e S9 Ultra). Queste saranno disponibili con l’aggiornamento 6.1 dell’interfaccia proprietaria One UI e saranno gratuite fino alla fine del 2025.

L’azienda, eterna rivale di Apple, per il 2024 si è prefissata l’obiettivo di spedire 100 milioni di smartphone con le funzioni Galaxy AI, e l’annuncio odierno è uno di quelli che lascia ben sperare. La One UI 6.1 porterà con sé utili strumenti basati sull’intelligenza artificiale che puntano a migliorare l’esperienza utente, come l’editing generativo di foto e video e la già citata feature Cerchia per cercare. Questa suite, se così vogliamo definirla, si basa su elaborazioni sia interne che esterne al dispositivo, proprio come sulla serie S24.

Che uno smartphone con un anno in più spalle ottenga feature di questo tipo è sicuramente un bene, tanto per gli utenti quanto per l’immagine di Samsung, un’azienda che si sta impegnando molto per garantire un miglior supporto dei suoi dispositivi nel corso degli anni.

Oltre alle funzioni AI sopra descritte, la One UI 6.1 includerà anche altre novità, i widget nella schermata di blocco e la rinnovata funzione Quick Share, frutto della collaborazione con Google.