Amazon Music: 100 milioni di brani gratis per 30 giorni

Con Amazon Music, ogni canzone è a portata di click. Il servizio di streaming musicale di Amazon mette a disposizione oltre 100 milioni di brani, con la possibilità di ascoltarli ovunque, senza pubblicità e anche offline. e ora offre un mese di ascolto illimitato gratuito per chi desidera scoprire la sua piattaforma di streaming musicale.

Durante i 30 giorni di prova, è possibile accedere a oltre 100 milioni di brani, playlist curate, stazioni radio e podcast originali — tutto senza pubblicità e disponibile anche offline. L’iscrizione è semplice: basta un clic.

Dopo un periodo di prova gratuito di 30 giorni, l’abbonamento ha un costo di 10,99 euro al mese, con rinnovo automatico ma senza vincoli: puoi disattivare il rinnovo in qualsiasi momento direttamente dalle impostazioni del tuo account Amazon.

Qualità audio HD e suono spaziale

Uno dei punti di forza di Amazon Music è la qualità del suono. Grazie alla modalità HD e Ultra HD, la musica viene riprodotta con una fedeltà fino a dieci volte superiore rispetto allo streaming standard. Il servizio supporta inoltre la tecnologia di audio spaziale, che consente di percepire la musica in modo tridimensionale, con una profondità e una chiarezza di suono paragonabili a un ascolto dal vivo. Questa funzione è compatibile con cuffie, smart speaker e impianti audio di nuova generazione, trasformando ogni brano in un’esperienza immersiva.

Ascolto condiviso e suggerimenti personalizzati

Con il piano Family, Amazon Music diventa perfetto anche per le famiglie o i gruppi di amici: fino a sei persone possono ascoltare musica in contemporanea su dispositivi diversi, ognuno con un proprio profilo e consigli personalizzati basati sulle abitudini di ascolto. Ogni utente può creare playlist dedicate, salvare album preferiti e ricevere suggerimenti musicali su misura, grazie all’intelligenza artificiale che analizza gusti e generi ascoltati.

Audiolibri e contenuti esclusivi

Oltre alla musica, l’abbonamento offre anche un audiolibro gratuito al mese selezionabile tra un catalogo di oltre 350.000 titoli Audible, riservato ai titolari di account Amazon.. Questo rende Amazon Music una piattaforma completa e trasversale, ideale per ogni momento della giornata — dal viaggio in treno alla pausa serale a casa. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music clicca qui.