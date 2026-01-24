Amazon Music: un mese di ascolti senza limiti, gratis

Per gli appassionati di musica c'è Amazon Music, la piattaforma di streaming con oltre 100 milioni di brani. Puoi provarla gratis per 1 mese.
Edoardo Damato
Pubblicato il 24 gen 2026
Se vuoi provare uno dei servizi di streaming musicale più completi sul mercato, Amazon Music Unlimited offre 30 giorni di utilizzo gratuito per scoprire tutte le sue funzioni senza alcun impegno.

Durante il periodo di prova avrai accesso a un catalogo enorme. In più potrai ascoltare senza interruzioni pubblicitarie e con qualità audio di alto livello. Inclusi ci sono anche gli audiolibri.

Al termine del mese puoi decidere liberamente se continuare o annullare l’abbonamento prima del rinnovo, senza costi. Andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona Amazon Music.

Un catalogo vastissimo e una user experience piacevolissima: scopriamo Amazon Music

Amazon Music Unlimited è pensato per chi vive di musica. La piattaforma mette a disposizione oltre 100 milioni di brani, accompagnati da playlist tematiche e stazioni curate, accessibili in qualsiasi momento.

Il servizio funziona su smartphone Android e iOS, tablet, computer Windows e Mac, Fire TV e su tutti i dispositivi compatibili con Alexa, inclusi Amazon Echo.

L’ascolto è completamente privo di pubblicità, per un’esperienza continua e senza fastidiose distrazioni. Inoltre, è possibile scaricare canzoni e playlist per ascoltarle offline, una soluzione ideale quando non si ha una connessione disponibile, come durante un viaggio.

Grande attenzione è riservata anche alla qualità audio: molti brani sono disponibili in HD e Ultra HD lossless, per una resa sonora fedele alle registrazioni originali. A questo si affianca l’audio spaziale, supportato su app mobile, che crea un effetto immersivo grazie alle tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

Non solo musica: l’abbonamento include anche la possibilità di scegliere un audiolibro al mese da un catalogo Audible che supera i 350.000 titoli. Al termine del periodo di prova gratuita, il servizio costa 10,99 euro al mese, ma resta disattivabile in qualsiasi momento.

L’offerta è riservata a chi non ha mai usufruito in passato della prova gratuita di Amazon Music Unlimited. Per attivarla basta andare sulla pagina ufficiale dell’iniziativa.

