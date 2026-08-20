Amazon Music Unlimited, 3 mesi d'uso gratuito per l'abbonamento Family

L'iniziativa in corso sul sito del servizio streaming musicale di Amazon è valida per un periodo di tempo limitato.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 ago 2026
Amazon Music Unlimited, 3 mesi d'uso gratuito per l'abbonamento Family
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È disponibile una nuova offerta a tempo limitato in casa Amazon: l’abbonamento Family al servizio streaming musicale Amazon Music Unlimited beneficia di 3 mesi d’uso gratuito. L’iniziativa, riservata ai nuovi clienti, è valida fino al 1° settembre.

Al termine dei primi tre mesi in regalo, il piano si rinnova a 22,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. L’attuale piano consente di utilizzare il servizio in contemporanea a un massimo di sei persone, con ognuna di loro che conserva playlist e consigli separati.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

amazon music unlimited abbonamento family offerta

La condivisione dell’abbonamento è dunque molto semplice. La persone che sottoscrive il piano ha la possibilità di invitare altri cinque familiari o comunque persone che risiedono in Italia (non è dunque obbligatorio avere legami familiari o altro).

Ognuno dei sei membri potrà poi riprodurre musica in streaming a proprio piacimento, dove e quando vuole, senza andare a interferire con l’ascolto degli altri componenti del gruppo Famiglia.

Ciò è reso possibile dall’utilizzo da parte di ciascun utente di credenziali d’accesso proprie. In questo modo, infatti, la cronologia e i brani preferiti restano privati, di conseguenza gli altri componenti della famiglia non potranno vedere chi o cosa ascoltano i membri che costituiscono il gruppo.

Per attivare il piano è sufficiente sottoscrivere l’offerta e invitare una o più persone tramite il link di invito che si ottiene dalle impostazioni personali di Amazon Music. Familiari o amici non dovranno far altro che accettare l’invito al fine di attivare l’accesso ad Amazon Music Unlimited tramite il proprio profilo.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

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