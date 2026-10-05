La Serie A sta per tornare: ecco la nuova offerta di DAZN a meno di 20€

Gli anticipi della sesta giornata in programma sabato 10 ottobre segneranno il ritorno della Serie A, dopo la pausa di oltre due settimane per gli impegni della Nazionale italiana di calcio in Nations League. Tutte le partite del campionato sono visibili su DAZN, che per la nuova stagione 2026-2027 ha introdotto un nuovo piano a 19,99 euro al mese.

Il piano in questione si chiama Full Mobile e consente di vedere non solo tutta la Serie A, ma anche il reso della programmazione sportiva di DAZN. Il prezzo dell’abbonamento è inferiore di 17 euro rispetto al piano Full con vincolo di dodici mesi, che richiede invece un costo di 36,99 euro al mese.

Il compromesso da accettare è uno solo: guardare le partite di Serie A, e tutti gli altri eventi disponibili, soltanto da smartphone. Infatti, la visione su Smart TV, PC e computer è vietata, così come non è ammessa la tecnica del mirroring, che consente di trasmettere il contenuto visibile sullo smartphone su uno schermo più grande come quello di un televisore.

Un’altra differenza rispetto al piano Full sta nella fatturazione: mentre con il piano tradizionale è possibile scegliere un piano annuale con pagamento dilazionato in dodici mesi, un piano mensile e un piano annuale con pagamento anticipato, Full Mobile è sottoscrivibile unicamente come piano mensile senza vincoli.

Appuntamento dunque a sabato prossimo, con gli anticipi della sesta giornata di Serie A. Alle 15 scenderanno in campo Genoa e Fiorentina, quindi sarà la volta di Inter-Parma alle 18 e in serata Napoli-Frosinone (ore 20:45). Domenica, invece, all’ora di pranzo, il big match tra Como e Roma.