Amazon Music Unlimited: 3 Mesi GRATIS per i nuovi iscritti

Non sei abbonato Prime e non hai mai provato Amazon Music Unlimited? Allora ecco l’offerta che arriva pensata proprio per te: attivandola adesso potrai infatti accedere ai contenuti di Amazon Music Unlimited gratis per i prossimi 3 mesi. Esatto: avrai 90 giorni di tempo per provare tutti i servizi della piattaforma, senza impegno e con la possibilità di disdire quando vuoi.

I dettagli dell’offerta

La promozione, come detto, è limitata soltanto a coloro che non sono abbonati ad Amazon Prime e non hanno mai provato il servizio. Quindi, se sei abbonato o hai già provato in passato la piattaforma potrai comunque usufruire di uno sconto per riattivare il tuo abbonamento.

Concentrandoci però sull’oggetto di questa offerta, avrai dunque ben 3 mesi gratuiti con cui accedere a 100 milioni di brani, senza pubblicità e sempre on demand, per non parlare dei podcast più popolari, anche questi senza interruzioni pubblicitarie, e una selezione di oltre 350.000 audiolibri, tra cui scegliere uno al mese per arricchire la tua libreria personale.

Tutto questo con una qualità sonora eccezionale dato che parliamo di audio spaziale e in alta definizione pronto ad avvolgerti con un suono tridimensionale e dettagliato per ascoltare le tue canzoni preferite come non avevi mai fatto finora.

Non perdere l’occasione di attivare l’offerta natalizia di Amazon Music Unlimitede avere subito 3 mesi gratis.