Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis per tutti i nuovi utenti

Se non sei iscritto ad Amazon Prime e non hai mai utilizzato Amazon Music Unlimited, questo è il momento ideale per scoprire il servizio senza alcun costo iniziale.

In occasione del periodo natalizio, Amazon Music lancia un’iniziativa dedicata proprio ai nuovi utenti, pensata per far conoscere tutte le funzionalità della piattaforma con una prova gratis di tre mesi e senza vincoli. Vediamo più nel dettaglio come funziona.

Come funziona l’offerta Amazon Music Unlimited

L’iniziativa è riservata esclusivamente a chi non è abbonato ad Amazon Prime e non ha mai attivato in passato Amazon Music Unlimited. In questo caso, è possibile accedere gratuitamente al servizio per 3 mesi consecutivi, pari a 90 giorni di utilizzo completo, con la libertà di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento. Chi invece è già stato cliente o ha già provato la piattaforma, può comunque usufruire di condizioni agevolate per tornare ad abbonarsi.

Durante il periodo di prova gratuita avrai accesso all’intero catalogo di Amazon Music Unlimited, che include oltre 100 milioni di brani ascoltabili senza pubblicità e sempre disponibili on demand. A questi si affiancano i podcast più seguiti del momento, anch’essi privi di interruzioni, e una libreria di più di 350.000 audiolibri, con la possibilità di sceglierne uno ogni mese e aggiungerlo alla propria collezione personale.

L’esperienza di ascolto è valorizzata da una qualità audio di livello superiore. I contenuti sono disponibili in alta definizione e con supporto all’audio spaziale, una tecnologia che crea un effetto sonoro immersivo e tridimensionale, capace di restituire maggiore profondità e dettaglio a ogni traccia.

Attivare l’offerta natalizia di Amazon Music Unlimited significa quindi regalarsi tre mesi di musica, podcast e audiolibri senza limiti e senza costi, un’occasione perfetta per esplorare la piattaforma. Per iniziare la prova vai sulla pagina ufficiale della piattaforma.