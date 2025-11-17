Amazon Music Unlimited offre 3 mesi d'uso gratuito fino al 9 gennaio

Amazon Music Unlimited torna in offerta. I nuovi clienti della piattaforma streaming musicale di Amazon possono beneficiare di 3 mesi d’uso gratuito fino al 9 gennaio 2026. Il piano si rinnova poi a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima senza costi aggiuntivi.

Tra i brani più popolari del momento segnaliamo Bam Bam di Banfy & Sheridan, Questa domenica di Olly & Juli, Per Te di Ernia, Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni, nonché Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali e AMOR di Achille Lauro.

Festività di fine anno in musica con Rosalia

La nuova promozione che consente di avere Amazon Music Unlimited per tre mesi gratis anziché uno è un’occasione notevole per trascorrere le festività di fine anno in musica. Una delle novità più interessanti del panorama musicale internazionale è Lux, il nuovo album di Rosalia, che ha subito riscritto le coordinate sonore di questo 2025.

Il quarto album dell’artista spagnola Rosalia arriva a distanza di tre anni da Motomami, ultima fatica discografica della cantautrice catalana. Vuole essere un progetto sul misticismo femminile, tra spiritualità e trascendenza, con l’aiuto della London Symphony Orchestra diretta da Daniel Bjarnason.

Il disco è stato anticipato dal singolo Berghain, accolto fin da subito da ampi consensi e infrangendo tutti i precedenti record di ascolti in streaming ottenuti dai precedenti lavori. Con Lux Rosalia ha debuttato almeno nelle prime cinque posizioni in tutti i più importanti mercati internazionali, raggiungendo il primo posto in Belgio, Svizzera e Austria.

Tra le canzoni più orecchiabili segnaliamo Reliquia e Divinize, appartenenti al primo movimento, Berghain e La perla del secondo movimento, Sauvignon blacn del terzo movimento, e Memoria del quarto e ultimo movimento. Nel disco figura anche una canzone interamente in italiano: Mio Cristo piange diamanti (quinta traccia, primo movimento).