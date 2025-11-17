Amazon Music Unlimited offre 3 mesi d'uso gratuito fino al 9 gennaio

Nuova promozione in corso per la piattaforma streaming musicale di Amazon: 3 mesi d'uso gratuito per i nuovi clienti.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 nov 2025
Amazon Music Unlimited offre 3 mesi d'uso gratuito fino al 9 gennaio
Freepik

Amazon Music Unlimited torna in offerta. I nuovi clienti della piattaforma streaming musicale di Amazon possono beneficiare di 3 mesi d’uso gratuito fino al 9 gennaio 2026. Il piano si rinnova poi a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima senza costi aggiuntivi.

Tra i brani più popolari del momento segnaliamo Bam Bam di Banfy & Sheridan, Questa domenica di Olly & Juli, Per Te di Ernia, Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni, nonché Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali e AMOR di Achille Lauro.

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

amazon music unlimited 3 mesi gratis

Festività di fine anno in musica con Rosalia

La nuova promozione che consente di avere Amazon Music Unlimited per tre mesi gratis anziché uno è un’occasione notevole per trascorrere le festività di fine anno in musica. Una delle novità più interessanti del panorama musicale internazionale è Lux, il nuovo album di Rosalia, che ha subito riscritto le coordinate sonore di questo 2025.

Il quarto album dell’artista spagnola Rosalia arriva a distanza di tre anni da Motomami, ultima fatica discografica della cantautrice catalana. Vuole essere un progetto sul misticismo femminile, tra spiritualità e trascendenza, con l’aiuto della London Symphony Orchestra diretta da Daniel Bjarnason.

Il disco è stato anticipato dal singolo Berghain, accolto fin da subito da ampi consensi e infrangendo tutti i precedenti record di ascolti in streaming ottenuti dai precedenti lavori. Con Lux Rosalia ha debuttato almeno nelle prime cinque posizioni in tutti i più importanti mercati internazionali, raggiungendo il primo posto in Belgio, Svizzera e Austria.

Tra le canzoni più orecchiabili segnaliamo Reliquia e Divinize, appartenenti al primo movimento, Berghain e La perla del secondo movimento, Sauvignon blacn del terzo movimento, e Memoria del quarto e ultimo movimento. Nel disco figura anche una canzone interamente in italiano: Mio Cristo piange diamanti (quinta traccia, primo movimento).

Pagina offerta Amazon Music Unlimited

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Bollette invernali, aumenti in arrivo: con NeN ti proteggi dai rincari
Offerte

Bollette invernali, aumenti in arrivo: con NeN ti proteggi dai rincari
Promo folle: Amazon Music Unlimited è gratuito per 3 mesi con grandi novità
Offerte

Promo folle: Amazon Music Unlimited è gratuito per 3 mesi con grandi novità
Bollette in caduta libera: con Octopus hai la migliore offerta di luce e gas bloccata 1 anno
Offerte

Bollette in caduta libera: con Octopus hai la migliore offerta di luce e gas bloccata 1 anno
Blocchi sia Luce che Gas per 2 anni: l'offerta Engie Energia PuntoFisso contro gli aumenti
Attualità

Blocchi sia Luce che Gas per 2 anni: l'offerta Engie Energia PuntoFisso contro gli aumenti
Link copiato negli appunti