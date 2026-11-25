Con la nuova promozione dedicata ai nuovi clienti, Amazon Music Unlimited offre 3 mesi gratis con attivazione immediata a zero euro. L’offerta è disponibile addirittura fino all’11 gennaio 2027, quindi hai tempo prima di attivarla e decidere così quando far partire i 90 giorni gratis.

Nel corso del trimestre promozionale avrai accesso completo al catalogo della piattaforma con 100 milioni di brani senza pubblicità e on demand, ascoltabili anche in audio HD e 3D per goderti ogni dettaglio sonoro con casse e cuffie compatibili. Accanto alla musica trovi poi milioni di episodi di podcast e un extra molto apprezzato che consiste in un catalogo di più di 350.000 audiolibri tra cui uno al mese a tua disposizione incluso nell’abbonamento.

La formula è quella dell'”Iscriviti e Paga dopo“: per i primi tre mesi non spendi nulla e mantieni la piena libertà di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento direttamente dalle Impostazioni di Amazon Music, così da evitare qualsiasi addebito se decidi di non proseguire. In caso, l’abbonamento costerà 12,99 euro al mese.