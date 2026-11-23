Immancabile offerta per il Black Friday e molto interessante su Amazon Music Unlimited che rilancia la sua promozione invernale offrendo 3 mesi gratis ai nuovi clienti, con possibilità di attivazione valida addirittura fino all’11 gennaio. Insomma, un’offerta che arriva per il Black Friday, ma che in pratica varrà per tutto il periodo natalizio e anche oltre.

La versione Unlimited apre le porte all’intero catalogo musicale con 100 milioni di brani senza pubblicità e on demand permettendoti di scegliere esattamente quale traccia o album riprodurre su qualsiasi dispositivo. Noterai anche un vero salto qualitativo dal punto di vista dell’ascolto grazie al supporto per l’audio 3D e HD per numerose tracce, che restituisce dettagli e profondità superiori rispetto allo streaming compresso tradizionale.

L’offerta non si ferma alla sola musica, perché riunisce in un’unica app anche milioni di episodi podcast e un catalogo di oltre 350.000 audiolibri tra cui puoi sceglierne uno al mese incluso nell’abbonamento. La gestione resta inoltre completamente flessibile: cliccando su “Iscriviti e paga dopo” si attiva il periodo gratuito e si può disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico direttamente dalle Impostazioni Amazon Music, evitando qualsiasi addebito se si cancella prima della scadenza dei tre mesi.

90 giorni a costo zero per provare al massimo Amazon Music Unlimited, utilissimo se hai degli altoparlanti smart con Alexa in casa e in generale per provare magari un servizio streaming musicale diverso dal solito e, poi, al termine della prova decidere cosa fare.