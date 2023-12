Amazon Prime Video e VPN: perché conviene utilizzare entrambe?

Da diverso tempo ormai, gli utenti più consapevoli hanno preso l’abitudine di associare alla piattaforma streaming Amazon Prime Video un servizio VPN di comprovata qualità come CyberGhost. Perché? Per la privacy, dato che nessuno – nemmeno il provider di rete, può controllare le attività web, per l’anonimato, in quanto una VPN consente di nascondere l’indirizzo IP reale, e per una questione di sicurezza, dal momento che una connessione virtuale privata è meno soggetta ad attacchi informatici.

Grazie all’offerta di Natale, il piano di due anni di CyberGhost è in offerta a soli 2,03€ al mese per i primi 24 mesi, a cui si aggiungono 4 mesi extra in regalo. Di fatto, paghi 56,94€ per 28 mesi, in virtù del maxi sconto dell’83% sul prezzo di listino. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre affidarti alla garanzia di rimborso della durata di 45 giorni.

Amazon Prime Video e CyberGhost VPN insieme per uno streaming più sicuro

Perché scegliere proprio CyberGhost VPN per potenziare l’esperienza di visione di Amazon Prime Video? Ecco 5 caratteristiche chiave che rendono CyberGhost uno dei migliori servizi VPN presenti oggi sul mercato:

velocità : i server di CyberGhost sono stati progettati per garantire la massima velocità e fornire una larghezza di banda illimitata, così da dimenticare il fastidioso buffering e tempi di caricamento lenti;

: i server di CyberGhost sono stati progettati per garantire la massima velocità e fornire una larghezza di banda illimitata, così da dimenticare il fastidioso buffering e tempi di caricamento lenti; server in oltre 100 Paesi : mantieni nascosto il tuo indirizzo IP scegliendo tra migliaia di server dislocati in oltre 100 Paesi diversi;

: mantieni nascosto il tuo indirizzo IP scegliendo tra migliaia di server dislocati in oltre 100 Paesi diversi; protezione sui Wi-Fi pubblici : con CyberGhost VPN proteggi i tuoi dati e le tue attività online anche quando sei connesso alle reti Wi-Fi pubbliche;

: con CyberGhost VPN proteggi i tuoi dati e le tue attività online anche quando sei connesso alle reti Wi-Fi pubbliche; protezione totale : grazie all’impiego della crittografia AES a 256 bit, la migliore del settore;

: grazie all’impiego della crittografia AES a 256 bit, la migliore del settore; assistenza clienti 24 ore su 24: via chat o e-mail puoi richiedere aiuto 24 ore su 24, sette giorni su sette, all’assistenza di CyberGhost, trovando sempre la risposta a qualsiasi tua domanda.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di CyberGhost per attivare il piano di 2 anni a soli 2,03€ al mese per 24 mesi, e beneficiare al tempo stesso di 4 mesi extra gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.