Amazon Prime Vision: grazie all'AI la Champions non sarà più la stessa

Prime Vision è il nuovo feed audio-video basato sull’AI trasmesso da Amazon Prime Video durante le partite di Uefa Champions League e promette di rivoluzionare il modo in cui gli appassionati di calcio guardano le partite, fornendo loro molte più informazioni sul gioco e permettendogli di valutare molto meglio le prestazioni di giocatori, allenatori e arbitri.

Questo, nel Paese dei 59 milioni di allenatori di Serie A, è potenzialmente rivoluzionario. Al di fuori di ogni battuta, però, Prime Video porta nel calcio internazionale quello che da tempo si vede già in molti sport motoristici: una montagna di informazioni calcolate e offerte in tempo reale allo spettatore.

Come funziona Prime Vision

Il feed di Prime Vision sembra la schermata di un videogioco di calcio, soprattutto a causa della presenza della mappa tattica in basso al centro: gli spettatori possono tenere d’occhio la posizione di tutti i giocatori di entrambe le squadre, monitorando anche quelli non inquadrati e le fasi di non possesso palla.

La Momentum Bar, posizionata subito sotto, indica invece l’inerzia della partita, cioè se i giocatori stanno effettivamente effettuando delle azioni o sono in attesa. Il livello della barra viene calcolato a intervalli di cinque minuti, in base alla effettiva pericolosità delle azioni di gioco.

Utilissimo il Player Tag, che indica allo spettatore il nome del giocatore in possesso della palla. Le opzioni di passaggio, invece, indicano quali possibilità ha ogni giocatore con la palla ai piedi di passarla ad altri compagni.

Infine, le statistiche avanzate raccontano dati come la velocità di un giocatore o di un tiro o passaggio, anche in confronto ad altri giocatori che partecipano alla stessa azione.

Prime Vision: debutto con Real Madrid-Juve

La prima partita di Champions League che verrà trasmessa con lo stream di Prime Vision sarà Real Madrid-Juve, in programma domani mercoledì 22 ottobre 2025 a partire dalle 21:00.

Gli spettatori potranno accedere al feed di Prime Vision premendo il tasto Giù del telecomando, selezionando poi “Classifiche Live” dal menu in-game.

Si tratta della prima versione di Prime Vision, che verrà modificata nel tempo da Amazon in base ai feedback ricevuti dagli spettatori.