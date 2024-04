Amazon regala un COUPON da 100€ per lo Xiaomi 14 da 512 GB

Nessuno ci avrebbe creduto se non l’avesse visto: oggi in sconto su Amazon torna di nuovo uno dei top di gamma assoluti del mercato smartphone, lo Xiaomi 14. Questo telefono, apprezzato dalla critica e dagli utenti che fino ad oggi hanno avuto la fortuna di tenerlo tra le mani, vanta specifiche tecniche straordinarie.

Il suo prezzo di vendita odierno sul celebre sito e-commerce, è diventato un vero e proprio caso, in quanto tutti si stanno precipitando ad acquistarlo. Grazie al coupon da 100 € che Amazon ha reso disponibile oggi, è possibile risparmiare una bella somma. Con la sua fotocamera quadrupla, il suo processore top di gamma e ampi tagli di memoria sia per l’archiviazione che per la RAM, oggi lo Xiaomi 14 è lo smartphone da acquistare.

Il prezzo di vendita di questo telefono equivale a 976 € grazie al coupon da spuntare in fase di acquisto.

Lo Xiaomi 14 è un super top di gamma, oggi è in esclusiva su Amazon

Dotato di un’estetica magistrale, con un display che non mostra bordi di alcun genere, lo Xiaomi 14 è perfetto. Questo smartphone mostra una diagonale da 6,36″ AMOLED in QHD con refresh rate a 120 Hz. L’hardware è mosso innanzitutto da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l’attuale top indiscusso.

Di fianco ecco subito una memoria RAM da 12 GB che aiuta di gran lunga in termini di fluidità, con una memoria interna da 512 GB che chiude il trittico alla grande. La fotocamera con quattro sensori è sviluppata in collaborazione con Leica: i 50 MP di picco consentono di immortalare scatti pazzeschi. Grande merito anche alla batteria da 4610 mAh, che porta lo Xiaomi 14 tranquillamente fino a fine giornata.

Grazie al coupon da 100 € oggi disponibile, questo smartphone costa su Amazon 976 € in sconto e con due anni di garanzia.