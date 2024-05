Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB: sconto ASSURDO di 420€

Secondo alcuni, è lo smartphone con il miglior comparto fotografico oggi in circolazione. Si tratta del Samsung Galaxy S24 Ultra, l’ultimo smartphone top di gamma del gigante sudcoreano, che arriva con specifiche tecniche impressionanti e una serie di funzioni che non passano inosservate. Come quelle del pacchetto Galaxy AI, che rendono l’esperienza d’uso ancora più ricca e intuitiva.

Oggi il super smartphone con display QHD+ da 6,8″ è scontato di 420 euro (rispetto al prezzo di listino) e costa quindi 1.199 euro, spedizione compresa. All’interno della confezione c’è anche il caricabatterie da 25W per la ricarica rapida.

Samsung Galaxy S24 Ultra: il top di gamma con le funzioni Galaxy AI è scontato di 420€

Il Samsung Galaxy S24 Ultra ha un design premium con una scocca in titanio che lo rende più resistente e leggero del predecessore. Alla prima accensione si fa subito notare l’incredibile display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con una luminosità record di 2589 nits. La frequenza di aggiornamento adattiva da 1Hz a 120Hz si traduce in fluidità e reattività in ogni situazione.

Il comparto fotografico è però il vero protagonista. Il sensore principale da 200 megapixel cattura immagini di una nitidezza e di un dettaglio straordinari, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera anteriore è invece da 12 megapixel per selfie e videochiamate di alta qualità.

Ad occuparsi delle fulminee performance è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, che offre anche una efficienza energetica migliorata. La batteria da 5000 mAh si traduce in un’ottima autonomia, anche con un utilizzo intenso, e non manca il supporto alla ricarica rapida da 45W. Presente anche la S Pen, che offre una precisione e una fluidità di scrittura senza precedenti.

Infine, c’è anche l’intelligenza artificiale, chiamata Galaxy AI. Questa porta alcune funzionalità innovative come Cerchia e cerca.