Il tablet è quel dispositivo con il quale godersi film e serie TV in mobilità (o sul divano di casa, perché no) su uno schermo più ampio di quello dello smartphone. Ma il suo contributo è fondamentale anche per altre attività e situazioni, compresa la produttività, soprattutto nei casi in cui è possibile utilizzare uno stylus.

L’importante è scegliere con attenzione il tablet su cui investire, pensando alle proprio esigenze e, ovviamente, al proprio conto in banca. Se il tuo obiettivo è trovare un dispositivo con il giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo, la lista che trovi di seguito potrebbe fare al caso tuo. Su tutti spicca l’iPad “base” di 10ª generazione, attualmente scontato di 180 euro.

Su Amazon c’è il fuoritutto sui tablet: i migliori da acquistare

iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB, 10ª generazione)

Design super attuale, performance fulminee e compatibilità con la Apple Pencil di prima generazione. Lo sconto odierno è del 31%, meglio approfittarne subito.

Samsung Galaxy Tab A9 con Galaxy Buds FE in omaggio

Il Galaxy Tab A9 è un tablet Android di fascia media dalle dimensioni relativamente compatte. È perfetto da portare in giro, e poi con il suo acquisto si ottengono in omaggio gli auricolari wireless Galaxy Buds FE.

Lenovo Tab M10 Plus 3ª generazione

Solo 199 euro per un tablet con un display 2K e processore Qualcomm Snapdragon. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Blackview Tab 70 Wi-Fi

Blackview è tra i brand da tenere d’occhio, perché propone dispositivi validi a prezzi davvero contenuti. Il Blackview Tab 70, ad esempio, è un tablet con un bel design e una scheda tecnica interessante con 16GB di RAM e Wi-Fi 6.

Ricorda di applicare manualmente il coupon per ottenere uno sconto del 50% e completare l’acquisto a soli 99,99 euro, spedizione inclusa.

Yestel X2

L’X2 è un dispositivo per chi ha poche pretese e punta ad un “uso base” fatto di streaming, navigazione web e così via. Il prezzo è irrisorio: solo 76,85 euro, spedizione inclusa.

Xiaomi Pad 6

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per lo Xiaomi Pad 6, tablet Android con display da 11″ e frequenza d’aggiornamento di 144Hz. Il design, poi, strizza l’occhio ai top di gamma del settore, come gli iPad Pro di Apple.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen

Ottimo prezzo per il Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition), il tablet di Samsung con un look rifinito e piena compatibilità con la S Pen (inclusa nella confezione).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.