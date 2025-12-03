Amazon testa le consegne ultra fast in soli 30 minuti

Amazon ha lanciato una nuova offerta di consegna “ultra-veloce” negli Stati Uniti, un ulteriore passo nella sua lunga storia di innovazione logistica. L’azienda, infatti, da anni sperimenta continuamente metodi di consegna alternativi per accelerare i tempi di delivery il più possibile, mirando a portare gli articoli urgenti ai clienti.

Questa spinta verso la velocità si manifesta attraverso diverse opzioni già esistenti per i clienti Prime, come la consegna Same-Day, Overnight e Next-Day, oltre a servizi come la “Spedizione Premium” (consegna il giorno lavorativo successivo) e la “Consegna Oggi” (entro le 22:00 del giorno dell’ordine), se disponibili per l’indirizzo e il codice postale del cliente.

In passato, tra il 2014 e il 2021, Amazon aveva anche offerto un servizio chiamato “Prime Now“, che prometteva la consegna in un’ora in determinate aree, servizio poi interrotto. Più recentemente, negli Emirati Arabi Uniti, l’azienda ha lanciato un’opzione di consegna rapida che promette addirittura 15 minuti.

Consegna in mezz’ora: i test Amazon

Amazon sta ora testando un’offerta di consegna ultra-veloce chiamata “Amazon Now” in alcune aree selezionate di Seattle, Washington, e Philadelphia. Questo servizio garantisce la consegna di migliaia di prodotti essenziali per la casa e generi alimentari freschi in circa 30 minuti o meno. L’obiettivo è sfidare servizi di consegna rapida concorrenti come DoorDash, Uber Eats e Instacart.

Per rendere possibile la consegna in mezz’ora, Amazon utilizza strutture specializzate e più piccole, denominate micro-fulfillment center, posizionate strategicamente vicino ai luoghi in cui i clienti vivono e lavorano sia a Seattle che a Filadelfia.

Questo approccio riduce la distanza che i partner di consegna devono percorrere e garantisce tempi di consegna più rapidi. I clienti idonei possono accedere al servizio tramite l’app o la homepage di Amazon cercando l’opzione “30-Minute Delivery” nella barra di navigazione.

La vasta selezione di articoli disponibili per la consegna include latte, uova, prodotti freschi, prodotti per l’igiene come dentifricio e cosmetici, articoli per animali domestici, pannolini, prodotti cartacei, elettronica, articoli stagionali, snack e farmaci da banco.

Una volta effettuato l’ordine, i clienti hanno anche la possibilità di tracciarlo e di lasciare una mancia ai fattorini.

La consegna veloce si paga

Il servizio di consegna ultra-veloce in 30 minuti non è gratuito e comporta un costo aggiuntivo. I membri Prime beneficiano di una tariffa di consegna scontata a partire da soli 3,99 dollari per ordine.

Al contrario, i clienti non-Prime che desiderano usufruire del servizio dovranno pagare 13,99 dollari per ordine. Inoltre, Amazon applica una piccola commissione aggiuntiva di 1,99 dollari per gli ordini che non raggiungono i 15 dollari di spesa.

Queste tariffe per la consegna ultra-veloce si aggiungono ai risparmi e ai benefici di cui i membri Prime godono già.

Questo modello tariffario non è del tutto nuovo per l’azienda; anche in altre opzioni come la spedizione “Consegna Oggi“, i clienti Amazon Prime ottengono un prezzo ridotto o la spedizione gratuita al raggiungimento di una soglia minima, mentre i non-Prime pagano una tariffa più alta.