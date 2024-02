American Express Carta Oro: attivala ora e ottieni uno sconto di 250€

Stai cercando una carta di credito atipica, ossia che non sia il solito strumento di pagamento? Carta Oro di American Express, senza alcun dubbio.

Non soltanto avrai tra le mani una carta di credito sicura, ma accederai anche a un mondo di incredibili vantaggi. In questo periodo, inoltre, potrai anche ottenere uno sconto di 250 euro. Continua a leggere per scoprire come.

American Express Carta Oro: esclusiva carta di credito in metallo

Richiedendo la Carta Oro di American Express, riceverai uno strumento di pagamento esclusivo realizzato in metallo resistente.

Grazie a questo materiale, la carta rimarrà intatta nel tempo, quindi senza deterioramenti che potrebbero renderla inutilizzabile.

Al di là dell’aspetto esteriore, ciò che sta colpendo l’attenzione degli utenti è la promozione in corso: sconto immediato di 250 euro sui tuoi acquisti. Per ottenerlo, dovrai spendere con la carta almeno 3.000 euro nei primi 3 mesi.

Oltre al vantaggioso sconto, potrai accedere a tanti vantaggi esclusivi, tra cui la quota gratuita per il primo anno (dal secondo anni in poi pagherai 20 euro al mese), la scelta di pagare a saldo o a rate le tue spese, e una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro.

In quanto titolare della carta, potrai accedere all’esclusivo Club Membership Rewards. Ogni volta che spendi 2 euro, riceverai 1 punto.

Inoltre avrai uno sconto annuale di 50 euro su Vivaticket quando acquisti biglietti per concerti, e un voucher viaggi di 50 euro all’anno per prenotare voli, hotel e noleggiare auto.

È prevista anche la copertura delle spese mediche all’estero fino a 2.300 euro con World Travel Assist.

Per ottenere questa carta, devi essere maggiorenne, residente in Italia, avere un conto bancario o postale SEPA e un reddito annuo lordo di 25.000 euro. Se soddisfi queste credenziali, clicca sul bottone qui sotto e richiedi subito la carta.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.