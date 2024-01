American Express PAYBACK: sconto di 100 euro per iniziare alla grande il 2024

Come rendere l’inizio del nuovo anno ancora più speciale? Con American Express PAYBACK, hai l’opportunità di cominciare il 2024 con uno sconto di 100 euro direttamente in estratto conto.

Per ottenere questo vantaggio, basta richiedere la carta entro il 12 gennaio 2024 e effettuare spese per almeno 1.000 euro nei primi tre mesi di utilizzo.

Le caratteristiche distintive di American Express PAYBACK

American Express PAYBACK è molto più di una semplice carta di pagamento. Si tratta di uno strumento versatile con numerosi vantaggi, come la modalità ad opzione rateale, con TAN al 12%, TAEG al 14,31% e quota annuale gratuita.

La carta offre il pieno controllo sull’estratto conto e sulle spese attraverso servizi online gestibili direttamente da mobile.

Una delle caratteristiche salienti di PAYBACK è la sua flessibilità. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere di mese in mese come gestire le rate o di saldare le spese in un’unica soluzione.

La carta offre anche una protezione d’acquisto che tutela gli acquisti per 90 giorni in caso di danneggiamento o furto.

L’innovativa modalità di pagamento tramite Apple Pay consente ai possessori della carta di effettuare acquisti in modo sicuro e veloce utilizzando iPhone, Apple Watch, iPad e Mac.

Per gli amanti della musica, la carta PAYBACK offre l’accesso a American Express Experiences, che offre prevendite esclusive dei biglietti per eventi musicali fino a 48 ore prima della vendita al pubblico.

Per richiedere la carta PAYBACK, è necessario essere maggiorenni e residenti in Italia. È richiesto un conto corrente bancario o postale del circuito SEPA, e occorre essere iscritti al programma PAYBACK con un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Con questi requisiti, la procedura di richiesta è rapida e consente di ottenere la carta PAYBACK, uno strumento di pagamento versatile e vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.