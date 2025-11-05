Analisi del valore di XMR: perché è così instabile?

Lanciato nel 2014, Monero (XMR) è un progetto concepito per garantire transazioni private, anonime e decentralizzate, senza la necessità di fidarsi di terze parti.

A differenza di Bitcoin, dove ogni moneta possiede un identificativo univoco che consente di rintracciare i movimenti sulla blockchain, Monero è completamente fungibile: tutte le unità di XMR sono indistinguibili tra loro.

Le informazioni relative a mittenti, destinatari e importi vengono nascoste in modo predefinito, offrendo un livello di privacy superiore rispetto a token concorrenti come Zcash, che prevede un sistema di trasparenza selettiva.

Questa oscurità delle transazioni è ottenuta grazie a tecnologie avanzate come le ring signatures, che mescolano le operazioni reali con altre prese casualmente dalla blockchain, e gli indirizzi stealth, creati in modo univoco per ogni transazione, così da impedirne il tracciamento.

Sebbene tali soluzioni garantiscano la massima riservatezza, hanno anche favorito l’uso di Monero in transazioni illecite sui mercati darknet, attirando l’attenzione delle autorità di regolamentazione.

Negli ultimi giorni, XMR è sceso a circa 340,87 dollari dopo aver superato i 360 dollari. Vediamo quali sono i fattori che ne hanno influenzato il valore.

Il sorpasso di Zcash

Il dato più rilevante riguarda il sorpasso di Zcash (ZEC) per capitalizzazione di mercato: 7,2 miliardi di dollari contro i 6,3 miliardi di XMR.

Si tratta di un segnale importante che indica come gli investitori stiano premiando soluzioni più compatibili con i requisiti di conformità KYC/AML.

Il sostegno del cofondatore di BitMEX, Arthur Hayes, che ha definito ZEC “il Bitcoin criptato”, ha ulteriormente consolidato questa tendenza, spingendo parte della liquidità verso Zcash.

Indicatori tecnici

Dal punto di vista tecnico, XMR sta testando la resistenza del 23,6% di Fibonacci (339,23 dollari) dopo un rally mensile del 30%. Il calo dei volumi di scambio (-35%) e la perdita di slancio del MACD indicano un possibile esaurimento della spinta rialzista. Una chiusura sotto i 325,77 dollari potrebbe aprire la strada a un test della media mobile a 50 giorni (321,69 dollari).

Fattori macroeconomici

L’indice Crypto Fear & Greed è sceso a 27 punti (“paura estrema”), mentre la dominanza di Bitcoin è risalita al 60,08%. In un mercato più prudente, le privacy coin come Monero tendono a sottoperformare, penalizzate dalla minore liquidità e dal persistente rischio normativo.

Il valore di XMR può risalire?

Nonostante la recente fase di debolezza, Monero (XMR) potrebbe trovare nel medio periodo alcuni fattori di supporto.

Secondo CoinDesk, l’aggiornamento “Fluorine Fermi”, introdotto nell’ottobre 2025, ha migliorato la protezione dei nodi contro la sorveglianza, rafforzando ulteriormente l’infrastruttura della rete.

In prospettiva, il prossimo aggiornamento FCMP++ promette di introdurre una resistenza post-quantum, un’evoluzione tecnica pensata per proteggere Monero da potenziali minacce derivanti dai futuri computer quantistici.

Inoltre, l’implementazione degli atomic swap con Bitcoin potrebbe migliorare la fungibilità e l’interoperabilità del token, consentendo agli utenti di scambiare BTC e XMR senza intermediari, in modo completamente trustless.

Tuttavia, persistono alcuni rischi strutturali. In particolare, la rete deve ancora affrontare le minacce legate a possibili attacchi del 51%, aggravate dalla concentrazione di circa il 35% dell’hashrate nelle mani del mining pool Qubic.

Bitcoin Hyper: la Layer-2 per potenziare la rete BTC

In attesa di una nuova crescita di XMR, i trader stanno tenendo d’occhio nuovi progetti legati alla blockchain, come Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper punta alla creazione di una rete Layer-2 su Bitcoin basata sulla Solana Virtual Machine (SVM).

L’obiettivo è migliorare la scalabilità e l’efficienza delle transazioni BTC, mantenendo la sicurezza della mainnet.

Grazie alla SVM, gli sviluppatori potranno combinare la solidità della rete Bitcoin con la velocità e la scalabilità di Solana, oltre a creare dApp e protocolli DeFi direttamente su questa nuova infrastruttura.

Il sistema di bridging bidirezionale consente di trasferire BTC sulla Layer-2 e viceversa. Gli importi vengono gestiti da smart contract automatizzati e certificati con tecnologia zero-knowledge (ZK), che raggruppa e valida le transazioni garantendo privacy e sicurezza.

Lo stato della rete viene costantemente sincronizzato con la mainnet, consentendo agli utenti di ritirare i propri BTC in modo sicuro e trasparente in qualsiasi momento.

Il token nativo HYPER, attualmente venduto in presale a un valore accessibile, serve per coprire i costi di transazione e per partecipare alla governance dell’ecosistema.

È inoltre utilizzabile per lo staking, disponibile già durante la fase di presale, con ricompense basate su un APY dinamico.

Al momento, la presale di Bitcoin Hyper ha raccolto più di 25 milioni di dollari e a breve dovrebbe partire il TGE (Token Generation Event) che consentirà ai trader della presale di ottenere i token HYPER acquistati.

