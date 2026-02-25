Anche i principianti possono creare un sito web con IONOS (gratis 1 anno)

La creazione di un sito web viene spesso e volentieri considerata un’impresa per soli professionisti, amanti dell’informatica e della programmazione o costose agenzie di web design. In realtà le cose stanno diversamente, soprattutto dopo l’esplosione dell’intelligenza artificiale, che ha portato nuove opportunità anche per tutti coloro che non hanno alcuna conoscenza in questo campo.

La rivoluzione arriva dal website builder con AI, strumento in grado di creare un sito web da zero partendo semplicemente dalla descrizione del progetto che si ha in mente. IONOS, una delle principali aziende di web hosting oggi disponibile in commercio, integra un avanzato website builder basato sull’intelligenza artificiale in MyWebsite Now Starter, strumento progettato per i principianti che desiderano creare un nuovo sito in modo intuitivo.

Ve ne parliamo oggi perché al momento il pacchetto Plus di MyWebsite è in offerta gratis per 1 anno, contro i 18 euro al mese richiesti di solito. Il piano Plus è ideale per progettare un sito con la più ampia libertà creativa possibile, grazie appunto allo strumento citato qui sopra e a un intuitivo editor drag & drop che permette a tutti di modificare il proprio sito in tutta semplicità, al fine di creare un progetto che realmente risponde alle proprie esigenze.

Il piano Plus di MyWebsite Now Starter di IONOS include anche un dominio e una casella e-mail gratuiti per 1 anno, più uno spazio di web hosting da 50 GB e fino a 200 pagine per il proprio sito Internet. Inoltre, a tutto questo si aggiungono anche strumenti AI per elaborare testi, immagini, palette di colori, loghi e pagine web, così da poter ampliare il proprio progetto online dopo aver portato a compimento la realizzazione del sito, punto di partenza per qualsiasi lavoro.

L’offerta di IONOS è disponibile al link che segue e valida per un periodo di tempo limitato.