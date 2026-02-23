Android dice addio all'app Meteo di Google

Google sta dismettendo l’app Meteo su Android, integrandola nei risultati di ricerca. Secondo Digital Trends, la compagnia di Mountain View sta silenziosamente eliminando l’esperienza meteo tradizionale per gli utenti non Pixel, reindirizzando la scorciatoia verso una nuova interfaccia all’interno di Google Search.

L’app Meteo di Google, accessibile da anni tramite una scorciatoia da home (l’icona a forma di sole e nuvola accompagnata dal badge “G”) si apriva in una finestra a schermo intero dedicata. Questa esperienza, spesso percepita come un’app standalone nonostante fosse un’estensione dell’app Google, offriva condizioni attuali, previsioni a 10 giorni e un rapido passaggio tra città salvate, con lo sfondo iconico “Froggy”.

Ora, toccando la scorciatoia, gli utentivengono deviati direttamente a una pagina di risultati di ricerca Google, dove le previsioni meteo appaiono in formato web accanto ad altri elementi di ricerca. Questa transizione sta avvenendo in modo graduale dopo mesi di test, senza motivazioni ufficiali fornite da Google, ma in linea con la strategia di centralizzare servizi nella ricerca.

E se la tua routine meteo quotidiana cambiasse per sempre?

La nuova interfaccia meteo mantiene gran parte delle informazioni precedenti, ma altera radicalmente l’esperienza utente. Invece di un feed pulito e isolato, emerge una scheda principale che unisce condizioni attuali, temperatura in tempo reale, previsioni orarie e a 10 giorni, umidità, vento e altri parametri dettagliati.

Inoltre, introduce dati sulla qualità dell’aria e un riepilogo generato dall’Intelligenza Artificiale, che fornisce una panoramica rapida senza dover scorrere manualmente tutte le metriche. La pagina si comporta come una tipica pagina di risultati web, con link aggiuntivi e contenuti di ricerca man mano che si procede verso il basso, rendendo l’accesso meno immediato rispetto alla vecchia versione full-screen.

I proprietari di smartphone Pixel restano in gran parte immuni a questo cambiamento, poiché i loro dispositivi includono già l’app dedicata Pixel Weather, con aggiornamenti frequenti e integrazione nativa. Questo spostamento colpisce principalmente utenti di altri Android, come quelli con dispositivi Samsung equipaggiati con Samsung Weather, spingendoli potenzialmente verso app di terze parti per un accesso rapido.

La dismissione si inserisce in un contesto più ampio: Google ha già eliminato l’app Meteo standalone per nuovi utenti Wear OS a partire da Wear OS 6, suggerendo di usare funzionalità integrate o alternative di produttori. Per i tablet Android non Pixel, vale lo stesso reindirizzamento alla ricerca.