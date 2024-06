Android: le app si apriranno da sole alla fine del download dal Play Store

Tutti gli utenti sono abituati che, quando installano un’app Android dal Google Play Store, al termine del processo di installazione si ritorni all’elenco dell’app scelta con tre opzioni disponibili: Disinstalla l’app, Apri l’app o continua a navigare nel Play Store per altre app .

Chi vuole utilizzare subito la nuova app, ovviamente deve premere Apri. Molte persone hanno sempre pensato che tutto ciò avesse poco senso. Dopotutto perché un utente dovrebbe scaricare un contenuto se non per utilizzarlo subito? Sembra che a questa domanda stia per arrivare una risposta interessante per gli utenti.

I titoli scaricati dal Play Store si apriranno da soli alla fine del download

Proprio per questo motivo ben presto le app Android installate dal Play Store potrebbero aprirsi automaticamente dopo essere state installate. Tutto ciò viene fuori dal codice trovato all’interno della versione 41.4.19 del Play Store. È stato infatti scoperto un codice che suggerisce che Google starebbe lavorando a una funzionalità chiamata App Auto Open. Questa si occuperebbe proprio di aprire automaticamente le app subito dopo che queste sono state installate. Tutto ciò consentirebbe dunque di risparmiare un tocco sul display e un po’ di tempo.

Secondo quanto riferito dalla fonte, ci sarà un banner che comparirà nella parte superiore dello schermo. Questo sarà mostrato per 5 secondi una volta attivata l’apertura automatica dell’app.

Oltre ad avvisare visivamente l’utente, questa sorta di notifica emetterà anche un suono o una vibrazione a seconda volume dello smartphone. Gli utenti Android potranno attivare o disattivare la funzionalità ma questa dovrebbe risultare abilitata per impostazione predefinita. Questa novità consentirà di abilitare all’interno dell’interfaccia utente l’apertura automatica delle applicazioni e anche la notifica di cui si parlava nelle righe superiori.

Si tratta di una funzione che tornerà molto utile quando si cerca un’applicazione da installare nel Play Store. Ovviamente è un’indiscrezione, per cui potrebbe anche non arrivare alla fase finale di test.