Android TV: Google pensa ad aggiornamenti fissi ogni due anni

Le Android TV sono una piattaforma che, almeno per quanto riguarda il ritmo degli aggiornamenti, non sembra essere una priorità assoluta per Google.

Diversi modelli non ricevono aggiornamenti da mesi e, in alcuni casi, anche da anni. Per fortuna la compagnia di Mountain View sembra avere intenzione di adottare un programma di rilascio fisso. Secondo un rapporto proposto da Android Authority, l’azienda sarebbe intenzionata a proporre un aggiornamento principale con cadenza biennale per tali prodotti.

A quanto pare, Google avrebbe informato i produttori di TV di questo cambiamento durante la sua conferenza annuale con i propri partner all’inizio del 2024, sebbene non sia arrivata ancora una conferma ufficiale.

Secondo quanto emerso, a meno di cambiamenti strategici di Google, il prossimo aggiornamento principale potrebbe vedersi non prima del 2026 e non è dato sapere su quale versione di Android lo stesso si baserà. In futuro, come già detto, l’azienda dovrebbe offrire maggiori certezze per quanto riguarda il piano di sviluppo del sistema operativo.

Android TV e aggiornamenti: il sistema operativo più diffuso è ancora Android TV 12

Allo stato attuale, Android TV 14 rappresenta l’ultima versione del sistema operativo rilasciata. Come è facile intuire, tale OS è basato su Android 14, una piattaforma che comincia ad essere relativamente datata, visto che il suo rilascio risale a ottobre 2023.

Ad oggi Android TV 14 è disponibile solo sul nuovo box TV Streamer di Google. Tenendo conto che la versione precedente non ha mai raggiunto la maggior parte di prodotti in circolazione, la maggior parte di Android TV moderne funzionano di fatto con una versione modificata di Android 12. Tutto ciò va poi considerato anche in ottica ciclo vitale della TV: la maggior parte dell’utenza, a quanto pare, sostituisce il dispositivo una volta ogni 5-10 anni.

Tenendo in considerazione tutti questi aspetti, aggiornamenti fissi con cadenza biennale possono offrire adeguate certezze agli utenti.