Antivirus e VPN di Norton per una sicurezza completa a 3,75€/mese

Un antivirus pluripremiato, VPN per la privacy online e funzionalità extra tra cui una protezione accurata per gli account social: è quanto offre in un’unica soluzione Norton 360 Advanced, disponibile a 3,75 euro al mese per un anno grazie al 66% di sconto. Il pacchetto include una protezione per dieci dispositivi in contemporanea tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Advanced di Norton 360 è il piano più avanzato della nuova suite di sicurezza informatica promossa da Norton, il cui obiettivo è di rispondere alle sfide sempre più complesse legate al tema della cybersicurezza.

Per beneficiare del 66% di sconto e risparmiare così 90 euro nei primi 12 mesi di sottoscrizione, occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale di Norton.

Norton 360 Advanced a 3,75 euro al mese con antivirus e VPN insieme

Le funzionalità incluse nel piano Advanced di Norton sono molteplici. In primis, l’antivirus dell’azienda di sicurezza informatica statunitense è in grado di offrire una protezione del dispositivo in tempo reale dalle minacce online esistenti e quelle nuove.

Protezione che riguarda anche i file presenti nel computer. Per prevenire un eventuale attacco ransomware o un guasto del disco rigido, Norton include l’opzione di backup del PC in uno spazio cloud sicuro.

Un’ulteriore caratteristica chiave è Secure VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di navigare in completo anonimato. Tra le altre cose, la VPN di Norton blocca il tracciamento delle attività sul web e aggiunge la crittografia avanzata.

Altre funzionalità di sicurezza degne di nota sono:

Social Media Monitoring : aiuta a proteggere i propri account social.

: aiuta a proteggere i propri account social. Assistenza per il ripristino dell’identità : procedura passo dopo passo per recuperare l’identità compromessa.

: procedura passo dopo passo per recuperare l’identità compromessa. Assistenza in caso di furto del portafoglio: indicazioni su come sostituire o annullare eventuali documenti o carte rubate.

I dettagli completi dell’offerta sono disponibili su questa pagina del sito Norton.