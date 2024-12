Antivirus e VPN insieme a meno di 4€ al mese con Norton 360 Advanced

Norton Antivirus ha da poco rinnovato la sua suite per la sicurezza dei dispositivi e la privacy online degli utenti. Il piano di riferimento è Norton 360 Advanced, che unisce il pluripremiato antivirus a un servizio VPN di qualità, più altre funzionalità che vanno dal monitoraggio del Dark Web alla protezione avanzata degli account social.

Il piano annuale di Norton 360 Advanced è in offerta a 3,75 euro al mese, per effetto del 66% di sconto rispetto al prezzo di listino (134,99 euro all’anno, ndr). Una volta acquistato, il pacchetto protegge fino a dieci dispositivi in contemporanea tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Le funzionalità chiave di Norton 360 Advanced

Con il piano Advanced di Norton 360 ci si assicura una protezione dei propri dispositivi in tempo reale. La difesa avanzata del pluripremiato antivirus di Norton è valida sia contro le minacce informatiche conosciute sia contro quelle nuove. L’obiettivo del software è di salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie dell’utente quando effettua l’accesso alla rete Internet.

La protezione è completata da una VPN illimitata, che impedisce il tracciamento delle attività sul web, aggiunge la crittografia avanzata e consente di navigare in completo anonimato. In questo modo, i dati personali e quelli sensibili come estremi dei conti bancari e password possono restare al sicuro.

Altre funzionalità incluse nel piano sono il backup del PC nel cloud (come misura preventiva contro attacchi ransomware, guasti del disco e furti del computer), il Social Media Monitoring a difesa degli account social, l’assistenza per il ripristino dell’identità digitale e in caso di furto del portafoglio, più il monitoraggio del Dark Web alla ricerca di eventuali leak di dati.

Il piano annuale di Norton 360 Advanced è disponibile al prezzo scontato di 3,75 euro al mese, l’equivalente di 44,99 euro all’anno.