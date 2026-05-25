Antivirus e VPN per aziende: la soluzione Kaspersky per piccoli uffici

Gestire una piccola impresa oggi significa fare i conti non solo con clienti, fatture e crescita, ma anche con un rischio sempre più concreto: gli attacchi informatici. Phishing, ransomware, furti di dati e accessi non autorizzati non colpiscono solo le grandi aziende. Anzi, spesso le piccole realtà sono le più vulnerabili. Con Kaspersky Small Office Security hai una soluzione pensata per chi vuole una protezione completa ma senza la complessità tipica degli strumenti IT avanzati.

Sicurezza “all-in-one” per chi non è un esperto IT

Il punto chiave di questa soluzione è la semplicità: una protezione di livello enterprise, ma gestibile anche da chi non ha competenze tecniche. Pensata per piccole imprese fino a circa 20 dipendenti, permette di controllare tutta la sicurezza aziendale da un unico pannello, senza dover installare sistemi complessi o affidarsi a configurazioni difficili. Uno degli aspetti più importanti è la protezione multi-device. La licenza può essere distribuita tra diversi dispositivi del team, inclusi:

Windows e macOS

Android e iOS

In caso di smarrimento o furto, è possibile anche bloccare da remoto i dispositivi, riducendo il rischio di accessi non autorizzati ai dati aziendali. Le informazioni più sensibili di un’azienda si trovano spesso nei server. Per questo Kaspersky Small Office Security include una protezione dedicata contro virus, trojan, malware e keylogger. Un livello di sicurezza fondamentale per evitare perdita o compromissione dei dati. Con la licenza (da 5 dispositivi in su) è inclusa anche una VPN basata su tecnologia WireGuard, utile per proteggere connessioni, accessi da remoto e transazioni online, soprattutto quando si lavora fuori ufficio o in mobilità. Per chi gestisce pagamenti o e-commerce, la funzione Safe Money aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, proteggendo le operazioni finanziarie e lavorando in sinergia con il Password Manager. Oltre alla sicurezza, è attiva una promozione interessante: 20% di sconto e un buono Amazon da 50€, rendendo la soluzione ancora più accessibile per le piccole imprese. Per chi vuole concentrarsi sul lavoro senza preoccuparsi della sicurezza informatica, è una scelta concreta e immediata.