Da Engie nuova offerta luce e gas: le nuove tariffe fino al 27 maggio

Il fornitore Engie ha rinnovato la sua offerta luce e gas Energia PuntoFisso 12 Mesi con nuove tariffe valide fino al 27 maggio. Sono due tra le tariffe più convenienti dell’attuale panorama del mercato libero italiano, con in più il vantaggio di poter bloccare il prezzo per dodici mesi consecutivi indipendentemente dalle variazioni del mercato a livello nazionale e internazionale.

L’esperienza di Engie è 100% digitale: dalla richiesta di cambio della fornitura all’attivazione dell’offerta, oltre al pagamento con addebito diretto su conto corrente e la ricezione della bolletta tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della sottoscrizione della fornitura.

Le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Engie valide fino al 27 maggio

Luce (tariffa monoraria)

0,1168 euro/kWh : corrispettivo per il consumo della luce (prezzo bloccato per i primi dodici mesi

: corrispettivo per il consumo della luce (prezzo bloccato per i primi dodici mesi 72 euro l’anno: corrispettivo annuo per la quota di commercializzazione (6 euro al mese)

Gas

0,483 euro/Smc : corrispettivo per il consumo del gas (prezzo bloccato per i primi dodici mesi

: corrispettivo per il consumo del gas (prezzo bloccato per i primi dodici mesi 84 euro l’anno: corrispettivo annuo per la quota di commercializzazione (7 euro al mese)

Chi vuole può anche scegliere la tariffa multioraria, anziché quella monoraria. La tariffa multioraria consente di risparmiare alle persone che vivono la propria casa soprattutto la sera e nei weekend, perché impegnate al lavoro e nei propri hobby preferiti durante i giorni feriali. Ecco una breve panoramica dei costi se si sceglie la tariffa a fasce orarie:

0,1184 euro/kWh: corrispettivo per il consumo F1

0,1256 euro/kWh: corrispettivo per il consumo F2

0,1083 euro/kWh: corrispettivo per il consumo F3

Corrispettivo annuo: 72 euro l’anno (l’equivalente di 6 euro al mese)

Gli altri costi indipendenti dalla multinazionale francese Engie sono gli oneri generali di sistema, la tariffa per l’utilizzo della rete e le spese relative al dispacciamento (esclusivamente per la Luce).