Apple Music in offerta limitata: 3 mesi a soli 1,99€

Il servizio streaming musicale di Apple è in offerta per tre mesi a 1,99 euro, invece di 10,99 euro al mese. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e si rivolge agli utenti che sottoscrivono il servizio per la prima volta. Coloro invece che scelgono di riattivare un vecchio abbonamento hanno l’opportunità di ottenere 3 mesi al prezzo di 1 (vale a dire 10,99 euro)

Oltre cento milioni di canzoni, la miglior qualità sonora disponibile, contenuti esclusivi e zero pubblicità: sono gli elementi caratteristici che stanno alla base del successo di Apple Music, con cui è possibile ascoltare tutti i nuovi tormentoni dell’estate 2026, i classici senza tempo e le proprie canzoni preferite di sempre.

Tutti i piani di abbonamento in offerta a fine maggio

Di seguito vi mostriamo un riepilogo di tutti i piani di abbonamento Apple Music che al momento sono in offerta.

Piano individuale

3 mesi gratis con l’acquisto di un dispositivo idoneo per tutti coloro che sottoscrivono il piano individuale per la prima volta (alla lista dei dispositivi idonei appartengono iPhone, Mac, AirPods e iPad

3 mesi a 1,99 euro al mese per gli utenti che si abbonano per la prima volta al piano individuale di Apple Music

Piano Studenti

1 mese di Apple Music e Apple TV gratis per tutti gli studenti che attivano per la prima volta il piano omonimo della piattaforma streaming musicale statunitense

Piano Famiglia

1 mese gratis di Apple Music da condividere con altre cinque persone per gli utenti che scelgono di iscriversi ad Apple Music per la prima volta aderendo al piano Famiglia

Abbonamento al pacchetto One

1 mese gratis di accesso a cinque servizi Apple, tra cui Apple Music, mediante la sottoscrizione del pacchetto One (anche in questo caso l’offerta è valida se è la prima volta che ci si iscrive all’abbonamento One)

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.