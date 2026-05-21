Octopus: ultima chiamata per le nuove tariffe luce e gas di fine maggio

Il dettaglio dell'ultima offerta del fornitore Octopus Energy valida fino alla mezzanotte di giovedì 21 maggio.
Federico Pisanu
Pubblicato il 21 mag 2026
Octopus: ultima chiamata per le nuove tariffe luce e gas di fine maggio
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Sono le ultime ore per attivare la fornitura a prezzo fisso di Octopus con tariffe concorrenziali per luce e gas. Entrando più nel dettaglio dell’offerta, il costo della materia prima Luce è inferiore a 0,13 euro/kWh, invece il gas si attesta a circa 0,50 euro/Smc. Invariati, invece, i costi legati alla quota fissa, pari rispettivamente a 6 euro al mese per la luce e a 7 euro al mese per il gas.

Al di là delle tariffe luce e gas convenienti, un ulteriore vantaggio dell’offerta di Octopus è poter bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi, indipendentemente dalle variazioni del mercato internazionale. Inoltre, al termine del primo anno i clienti Octopus Energy hanno l’opportunità di sottoscrivere nuovamente la tariffa più bassa sia per la luce che per il gas disponibile in quel momento.

Pagina offerta Octopus

octopus tariffe fino al 21 maggio

Le tariffe luce e gas di Octopus in scadenza il 21 maggio

Entriamo ora più nel dettaglio delle tariffe legate all’offerta luce e gas a prezzo fisso del fornitore energetico Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

  • Costo della materia prima Luce: 0,1298 euro/kWh (tariffa bloccata per dodici mesi consecutivi)
  • Costo della quota di commercializzazione per la Luce: 6 euro al mese (l’equivalente di 72 euro all’anno)

Gas

  • Costo della materia prima Gas: 0,53 euro/Smc (tariffa bloccata per dodici mesi consecutivi)
  • Costo della quota di commercializzazione per il Gas: 7 euro al mese (l’equivalente di 84 euro all’anno)

Il costo finale della bolletta si completa infine con alcune voci di spesa indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, più le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.

La sottoscrizione di una nuova fornitura Octopus richiede pochi minuti del proprio tempo libero. Tutto quello che occorre è collegarsi alla pagina dedicata sul sito ufficiale e completare il modulo con le informazioni legate all’attuale fornitura.

Pagina offerta Octopus

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