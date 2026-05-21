Octopus: ultima chiamata per le nuove tariffe luce e gas di fine maggio

Sono le ultime ore per attivare la fornitura a prezzo fisso di Octopus con tariffe concorrenziali per luce e gas. Entrando più nel dettaglio dell’offerta, il costo della materia prima Luce è inferiore a 0,13 euro/kWh, invece il gas si attesta a circa 0,50 euro/Smc. Invariati, invece, i costi legati alla quota fissa, pari rispettivamente a 6 euro al mese per la luce e a 7 euro al mese per il gas.

Al di là delle tariffe luce e gas convenienti, un ulteriore vantaggio dell’offerta di Octopus è poter bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi, indipendentemente dalle variazioni del mercato internazionale. Inoltre, al termine del primo anno i clienti Octopus Energy hanno l’opportunità di sottoscrivere nuovamente la tariffa più bassa sia per la luce che per il gas disponibile in quel momento.

Le tariffe luce e gas di Octopus in scadenza il 21 maggio

Entriamo ora più nel dettaglio delle tariffe legate all’offerta luce e gas a prezzo fisso del fornitore energetico Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

Costo della materia prima Luce: 0,1298 euro/kWh (tariffa bloccata per dodici mesi consecutivi)

(tariffa bloccata per dodici mesi consecutivi) Costo della quota di commercializzazione per la Luce: 6 euro al mese (l’equivalente di 72 euro all’anno)

Gas

Costo della materia prima Gas: 0,53 euro/Smc (tariffa bloccata per dodici mesi consecutivi)

(tariffa bloccata per dodici mesi consecutivi) Costo della quota di commercializzazione per il Gas: 7 euro al mese (l’equivalente di 84 euro all’anno)

Il costo finale della bolletta si completa infine con alcune voci di spesa indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, più le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.

La sottoscrizione di una nuova fornitura Octopus richiede pochi minuti del proprio tempo libero. Tutto quello che occorre è collegarsi alla pagina dedicata sul sito ufficiale e completare il modulo con le informazioni legate all’attuale fornitura.