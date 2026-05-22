Babbel: il piano a vita è in super offerta a 199 euro

Nuova promozione in casa Babbel, una delle principali piattaforme di apprendimento delle lingue a livello internazionale. Nell’ambito dell’ultima iniziativa il piano a vita è in offerta a 199 euro, per effetto di uno sconto pari al 34%. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai raggiunti dal piano che dà accesso alle lezioni di numerose lingue, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo, portoghese e turco.

Con Babbel milioni di persone in tutto il mondo sono riuscite dopo poche settimane a parlare una nuova lingua per davvero, traendone beneficio tanto nel lavoro quanto in vacanza all’estero. La chiave del successo della piattaforma è il focus sull’apprendimento di abilità linguistiche che sono poi applicabili con estrema facilità alla vita di tutti i giorni.

Il metodo Babbel

Badare al sodo, affinché le persone comincino a sostenere vere conversazioni nella nuova lingua, è solo uno degli elementi che compongono il cosiddetto metodo Babbel. Un altro punto importante riguarda l’esperienza di studio personalizzata. A questo proposito, la piattaforma offre a ogni utente materiali didattici diversi in base ai propri interessi, al livello di conoscenza della lingua e al tempo che possono dedicare allo studio.

Gli studenti di Babbel ricevono anche suggerimenti in tempo reale durante l’apprendimento della nuova lingua, senza mai perdere di vista quello che è il proprio obiettivo principale. Di fatto, dunque, per gli utenti è come avere una sorta di insegnante privato accanto a sé, pronto a guidare ciascuno di loro nella conoscenza della nuova lingua.

Infine, a tutto questo si aggiunge un approccio didattico completo, finalizzato a migliorare la pronuncia tramite un sofisticato riconoscimento vocale ed esercitare con regolare frequenza la capacità di conversazione attraverso utili dialoghi interattivi. Gli insegnanti di Babbel impartiscono poi numerosi consigli grammaticali mentre i loro studenti leggono, scrivono o ascoltano la nuova lingua.