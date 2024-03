Antivirus e VPN senza limiti a 3,49 euro al mese con Surfshark One (78% di sconto)

Se la tua preoccupazione principale è la privacy online, come forse già sai un buon antivirus non è più sufficiente in una società connessa 24 ore su 24 come la nostra. La soluzione più efficace è dotarsi di un prodotto di sicurezza informatica in grado di unire sia la sicurezza di un ottimo antivirus sia la privacy completa di una VPN premium.

A questo proposito ti segnaliamo l’ultima offerta su Surfshark One, la soluzione di Surfshark per la protezione dalle minacce della rete e una privacy totale. Surfshark One è in promo a 3,49 euro al mese, grazie al 78% di sconto, a cui si aggiungono 2 mesi extra gratis.

Antivirus e VPN senza limiti: 78% sul piano annuale di Surfshark One

Surfshark One si può considerare come un vero e proprio bundle di sicurezza informatica, il cui obiettivo è quello di offrire una protezione completa alle persone che lo attivano. Tra le principali funzionalità si annoverano la scansione dei file durante i download, la protezione avanzata della webcam e una protezione avanzata dalle nuove minacce informatiche.

Altri due punti di forza sono Surfshark Search e Surfshark Alert. Il primo è un motore di ricerca che consente di navigare online senza pubblicità e senza lasciare alcun tipo di traccia. Alert è invece la funzionalità per mezzo della quale si ricevono notifiche istantanee su eventuali fughe di dati.

Segnaliamo infine la funzionalità Alternative ID, attraverso cui è possibile generare una nuova e-mail proxy e una nuova identità online.

Il piano di dodici mesi di Surfshark One è in promozione a 3,49 euro al mese, grazie al 78% di sconto. In più i nuovi utenti beneficiano di due mesi extra in regalo.