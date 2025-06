Apple ha subito una nuova battuta d’arresto sul piano legale, con una sentenza che obbliga la compagnia modificare il funzionamento del suo celebre App Store.

La corte d’appello ha respinto la richiesta di Apple di sospendere l’ordine che impone l’integrazione di link web e opzioni di pagamenti esterni nelle applicazioni. Questa decisione rappresenta una svolta per il settore digitale, evidenziando la crescente pressione normativa sulle pratiche dei colossi tecnologici.

La controversia legale ha avuto origine nel 2020, quando Epic Games ha avviato una causa contro Apple. Sebbene Epic abbia ottenuto solo una vittoria parziale, il tribunale aveva già ordinato all’azienda di Cupertino di consentire agli sviluppatori di informare gli utenti su eventuali alternative di pagamento più convenienti al di fuori dell’ecosistema dell’App Store.

Ad aprile, un giudice federale aveva ulteriormente sottolineato la necessità per Apple di rispettare pienamente le disposizioni legali. Ora, con il recente pronunciamento della corte d’appello, l’azienda si trova costretta a rivedere la sua strategia. La corte ha ritenuto non sufficienti le argomentazioni di Apple secondo cui l’ordine avrebbe causato “danni irreparabili“.

La sentenza su App Store apre nuove opportunità anche per Spotify e Kindle

Nel frattempo, diverse aziende hanno già iniziato a sfruttare queste nuove possibilità. Spotify e Kindle hanno integrato collegamenti esterni nelle loro applicazioni, mentre Fortnite, il popolare gioco di Epic Games, è tornato sull’App Store con un’opzione di pagamento ibrida che consente agli utenti di scegliere tra il sistema di pagamento Apple e quello di Epic.

Secondo Tim Sweeney, CEO di Epic, il 60% degli utenti continua a preferire il sistema Apple, mentre il restante 40% opta per l’alternativa offerta da Epic Games.

Olivia Dalton, portavoce di Apple, ha espresso delusione per la decisione, dichiarando: “Continueremo a sostenere le nostre ragioni durante il processo d’appello. Il nostro obiettivo rimane garantire che l’App Store continui a rappresentare un’opportunità straordinaria per gli sviluppatori e un’esperienza sicura per gli utenti“.